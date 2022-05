Ambriz asume responsabilidad del fracaso del Toluca

El director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, se mostró cabizbajo y triste tras el empate a cuatro goles ante León, y que a la postre, significó la consumación de la multa económica por haber terminado en el lugar 16 de la tabla de cocientes. Aunque mencionó que su futuro no le preocupa dentro de la institución escarlata, reconoció que fue un fracaso el semestre por no haber cumplido con los objetivos, que eran, alejarse de los últimos lugares de la quema del descenso, y clasificar al repechaje, lo que catalogó como ‘un torneo muy malo’.

De mi futuro nunca me preocupo, ni cuando salieron las cosas bien ni ahora que salieron mal, trato de ser muy ecuánime en todo. No te sientes bien porque fracasas, porque no lograste un objetivo que era, primero, alejarnos de la porcentual, después clasificarse entre los ocho primeros lugares. Ha sido un torneo muy malo”, explicó el técnico escarlata.

Ambriz reconoció que este Clausura 2022 es un fracaso, tanto por la multa y no acceder al repechaje, pero también porque durante el torneo no lograron sostener un buen sistema de juego. También negó que hubiera situaciones extra cancha, lo que pudo haberle afectado en el rendimiento del equipo. Y ofreció una disculpa a la directiva por no cumplir con las exigencias que se plantearon al inicio del año.

Lo resumo en que hemos fracasado, no hemos hecho las cosas bien, yo asumo toda la responsabilidad de este fracaso. No hubo situaciones extra fútbol en el club. Los números lo dicen, no hay nada que rescatar, simplemente aceptar que no nos comportamos a la altura de lo que la directiva exigía y quería”, agregó.

Para ‘Nacho’ Ambriz, el balance fue negativo, pues sufrieron varias derrotas, tanto de local como visitante, además de acabar como la peor defensiva del torneo. Por lo que asume la responsabilidad del fracaso y esperará a la decisión que tome la directiva en cuanto al futuro del equipo.

Hay muchas cosas en la cabeza, el único responsable y el que ha fracasado, soy yo. Han sido muchas derrotas, demasiados goles recibidos, no ganamos en casa, que es cuando te haces fuerte”, sentenció el estratega choricero.