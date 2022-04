Pumas con responsabilidad del título de Concacaf

Han pasado 17 años desde la última vez que los Pumas disputaron una final en la Liga de Campeones de la Concacaf. Aquel descalabro de los universitarios fue el último para un equipo de la Liga MX en esta justa internacional.

David Toledo fue parte de la plantilla que cayó ante el Saprissa en un episodio doloroso en la carrera del canterano felino. A pesar de ganar el duelo de vuelta, los Pumas perdieron su boleto al Mundial de Clubes con un marcador global de 2-3 a favor del cuadro costarricense.

No son gratos recuerdos de nuestra participación, no pudimos conseguir el objetivo que todos queríamos, no sólo a la institución, los jugadores y la afición, sino también el futbol mexicano. Era una gran oportunidad para aquel entonces, el equipo se podía dar la oportunidad de conseguir ese título y jugar el Mundial de Clubes. Desafortunadamente no lo pudimos lograr, queda un sabor amargo por no haber conseguido el objetivo principal”, comentó en entrevista para Adrenalina.

El cuadro auriazul ha atravesado momentos de gloria, así como grandes fracasos a casi dos décadas de aquel encuentro. Toledo, vivió en carne propia varios de ellos en sus dos etapas con la institución, 2001-2007 y 2008-2009. Sin embargo, el exfelino destacó el rescate de la esencia universitaria.

“Hubo momentos buenos, regulares y no tan buenos, como la era de Hugo, el bicampeonato, y lo que pasó en el Santiago Bernabéu además del Campeón de Campeones, momentos muy especiales. Después viene un bache en el tema porcentual, que fue muy difícil y complicado, luego la final contra Pachuca, contra Morelia y perder otra más con Tigres. En esa parte de la cantera, han empezado a trabajar nuevamente para sacar gente de ahí, la cantera ha caracterizado toda la vida a Pumas como referente en la formación de jugadores, ahora empieza a tomar ese rol nuevamente, a sacar jugadores, no sólo deportivamente hablando, sino también humanamente”, comentó.

Esto de la mano de Andrés Lillini, a decir de Toledo esto es el reflejo de la confianza y la continuidad que le ha dado la directiva al estratega.

“Ya los llevó a una final y ahora están en otra, eso te habla del trabajo que ha hecho Lillini, sabemos que no le daban mucho valor a la gente que habían traído, pero ahora están respondiendo bastante bien”, señaló.

Al paso de los años, los equipos de la MLS se han convertido en grandes animadores de la Concacaf, y en esta edición el Seattle Sounders buscará romper la racha de los equipos mexicanos.

“Hace 20 años decíamos que ir a la MLS era un retroceso, pero la realidad es que es tan competitiva, con muy buenos jugadores, ya no se puede pensar que enfrentar a un equipo de Estados Unidos es como ir caminando, eso es una mentira, no es tan fácil” aseveró David Toledo.

Aunque la obligación de ganar, y la etiqueta de favorito, sigue siendo para los Pumas.

Por lo que representa Pumas en el futbol mexicano, considerado como uno de los grandes tiene la responsabilidad de ir y conseguir ese título. Pero esto es futbol y todo puede pasar”, concluyó.