DURANGO, DGO.- El gobierno del estado está en quiebra, no tiene dinero más que el gasto corriente y no le alcanza, destacó el dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP), Hugo Rosales Badillo, al acompañar a la candidata a gobernadora de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Marina Vitela, quien tiene que ganar para lograr el rescate financiero de Durango.

Al reiterar que el cambio verdadero es acabar con la corrupción, pidió a la gente que corra la voz de que tiene ganar Marina Vitela, que tiene que ganar el gobierno de la 4T, porque ella sí tendrá el respaldo del Presidente para un rescate financiero de Durango, comenzando con la propuesta de que la federación absorba el gasto educativo, lo que dará un respiro económico al estado.

“El mejor gobernador es aquel es amigo del Presidente, porque el que no es su amigo, no tiene dinero”, destacó Rosales Badillo al recordar las palabras de un viejo mandatario y señalar que la abanderada al gobierno estatal por Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5, tiene línea directa con el Ejecutivo federal.

El actual gobierno del estado está en quiebra y muestra de ello es lo que pasó en diciembre pasado, cuando no tuvo dinero para pagar los aguinaldos y ahora que robaron a los maestros los descuentos que les están haciendo para pagar créditos, no tienen dinero extraordinario “y si gana el PRIAN, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no les va a dar más recursos, por rateros”, destacó el líder de RSP.