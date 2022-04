Herrera niega hablar mal del arbitraje; recibió multa

De cara a su duelo en contra de las Águilas del América, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2022, Miguel Herrera, técnico de Tigres, señaló que no se preocupará por lo que hagan los árbitros en el partido, después de mostrar su inconformidad en el duelo pasado ante los Rayos del Necaxa, asegurando que no hizo malo en expresar su opinión, sobre un supuesto fuera de lugar que derivó en un gol de la escuadra de Aguascalientes.

A mí me ocupará lo que haga mi equipo, no hablé mal del arbitraje, no dije que había sido malo, dije que hubo un error en la toma de decisiones del VAR, nada más, ustedes los medios constantemente en la televisión lo hacen ver, simplemente externé lo que sentía, pero no hablé mal del arbitraje”, señaló.

Asimismo, dio a conocer que fue sancionado con una multa por parte de la Federación Mexicana de Futbol, pero sin dar más detalles.

“Por supuesto que llegó la multa, pero eso ya lo veremos internamente con la directiva”, expresó.

Por otra parte, comentó que no le genera nada especial el enfrentar al conjunto del América, pero espera un gran partido por el nivel que han mostrado ambos equipos en jornadas recientes.

Por el momento que atravesamos los dos equipos se considera esto como un parámetro, América es un equipo importante, tiene un buen plantel y la salida de un técnico ha hecho que otro venga y reviva las ganas y deseos de algunos, la sensación que me genera este partido, es sólo que gane Tigres”, manifestó.

Por último, respecto a la adaptación y nivel de Sebastián Córdova con el equipo, dejó en claro que seguirá trabajando para que el mediocampista muestre su mejor versión.

“En el partido de hace dos jornadas de local, hizo un gran encuentro, seguiremos trabajando su adaptación al grupo, a los compañeros, está mostrando que tiene calidad, destellos de gran jugador”, concluyó.