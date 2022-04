Pueblo Nuevo, Dgo.- Los habitantes de Pueblo Nuevo refrendaron su confianza para Marina Vitela, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, tras el encuentro ciudadano que tuvieron con ella en El Salto, donde señalaron que están listos para construir el cambio verdadero y salir adelante trabajando juntos para dejar atrás el abandono en el que han estado sumidos.

“Con Marina se terminará la corrupción y el favoritismo que nos tiene sometidos” y “vamos a trabajar junto a la próxima gobernadora, porque ella sí tiene verdaderos proyectos de cambio, que sí atienden los problemas que enfrentamos”, son algunas de las posturas en las que coincidieron comerciantes, productores, jornaleros, empleados, choferes y muchas familias de Pueblo Nuevo.

La candidata de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5, recordó que el plan de gobierno a ejercer se constituyó de las demandas ciudadanas y las propuestas de todos los sectores, incluyendo expertos en cada tema, además de que cada proyecto puede hacerse realidad con un gobierno que no robe, no mienta y no traicione, para que los recursos públicos sí le lleguen a la gente, que sí se realicen las obras y se resuelvan los problemas de las familias.

“Juntos, hemos construido un proyecto regional para detonar el turismo, aprovechando las bellezas naturales de la sierra y mejorando la red interestatal de carreteras y caminos”, detalló Vitela Rodríguez, al explicar que hay muchas posibilidades para detonar la economía en cada región, para dar valor agregado a los productos y materias primas específicas de cada municipio, incentivando la inversión para generar empleos.

También recordó la abanderada de la 4T que, para resolver el tema de la actividad forestal y la falta de agua ya existe el proyecto de cierta presa, que los otros no han podido concretar porque no saben cómo, pero ella cuenta con todo el respaldo federal y legislativo para hacerla realidad y resolver esto de una vez por todas.

“Encabezaré un gobierno honesto que atienda sus necesidades y que cumpla lo que se les promete en campaña, porque Pueblo Nuevo ya lo merece y yo lo haré, porque he visto en ustedes el sentido de abandono que cargan, pero también la esperanza que tienen de un cambio verdadero y yo no les voy a fallar”, dijo Marina de Morena.