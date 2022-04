Niño rechaza invitación de Cristiano Ronaldo

Luego del incidente del pasado sábado en el que Cristiano Ronaldo dio un manotazo al celular de un niño de 14 años, el luso se disculpó y lo invitó a un partido del Manchester United en Old Trafford como símbolo de “juego limpio y deportividad”, pero el jugador recibió un rechazo.

¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, declaró la mamá para Sky News.

El pasado sábado, el jugador mostró su enfado camino a los vestidores al dar el manotazo y provocar la caída del aparato.

Posteriormente, la madre señaló que “puedes ver el moretón que ha hecho contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso”.

Instantes después, circuló en redes sociales el video del incidente. Posteriormente, Cristiano pidió disculpas a través de redes sociales y realizó la invitación al niño.