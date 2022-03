Ciudad de México.- Con un aforo de al menos cinco mil personas, en Facebook y YouTube, se desarrolló por casi cuatro horas el Foro “Aclaraciones Necesarias sobre las Categorías Sexo y Género”, en donde participaron cuatro feministas con conocimiento, reconocimiento y participación en el movimiento de mujeres y feminista. Dejaron en claro que este movimiento es universal, resultado de un largo proceso y ha conseguido durante más de dos siglos construir cultura, propuesta y avances tanto jurídicos como de políticas públicas para la mitad de la población que son las mujeres.

No hay más que dos sexos en la especie humana, sostuvieron y explicaron la confusión que ha surgido y que, incluso, ahora está abanderada por ONU Mujeres, donde ya se habla de cambiarle el nombre y poner en riesgo aportes tan significativos como las convenciones para los derechos humanos de las mujeres y sobre la violencia que se ejerce contra ellas, por el solo hecho de ser mujeres.

El gran pendiente, la gran deuda sigue siendo la no justicia, la impunidad para las violencias contra las mujeres, pero gracias al feminismo se avanzó en que las mujeres tuvieran conciencia de sí, como planteó la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos.

En el foro se asentaron reflexiones de lago aliento, en las que la abogada feminista Andrea Medina Rosas planteó como algo central en esta hora, la defensa de los derechos de las mujeres, seguir nombrando las realidades de la mitad de la población y continuar hablando de nosotras, las mujeres y que ello no es transfobia ni atenta contra los derechos de otras.

La doctora Alda Facio señaló que tenemos 28 años apenas, desde que en la Conferencia de Viena, en 1993, apenas se consideró a las mujeres como humanas, y advirtió que el camino de las confusiones entre sexo y género podría desproteger a la mitad de la población y aquellas que ahora están legítimamente luchando por sus derechos, como la comunidad LGTB+.

La filósofa española Amelia Valcárcel ofreció una espectacular cátedra —en 38 minutos— de lo que es sexo y género. En todas las culturas del mundo es claro que hay dos sexos biológicos desde donde se asignaron culturalmente los papeles de los hombres y las mujeres. Dijo que ante la confusión y el uso de la palabra género, distorsionada, lo mejor es dejar de utilizarla y hablar claramente de hombres y mujeres, y propuso “poner a descansar el género”, mientras se hacen las aclaraciones pertinente, con ciencia y conocimiento.

MUCHO INTERÉS

El interés por escuchar a las cuatro feministas, representantes de al menos tres generaciones, surgió por la polémica que ha generado, por un lado, la denuncia de una andanada por borrar a las mujeres, aun en textos de ley, y —por otro— la reacción de grupos transgénero que reclaman sus derechos, señalando que el feminismo, las feministas no solo son binarias sino transfóbicas, pasando de la discusión a las ofensas.

Todas en este foro reafirmaron que el feminismo no puede entenderse sin sociedades democráticas donde la libertad de expresión es fundamental, donde no puede entenderse el feminismo sin democracia. Defendieron la postura del feminismo como un eje articulador de las sociedades modernas, donde este ha sido la corriente de pensamiento y acción para hacer valer todos los derechos humanos, de todas las mujeres, no solo de algunas, y que ha impactado otros derechos humanos que indiscutiblemente deben promoverse, hacerse respetar para todas las personas, según su condición o adscripción identitaria.

Y el Derecho, dijo Medina Rosas, tiene que responder a cuestiones objetivas. Los derechos en la ley incluyen a todas las personas. Por eso, insistió, hay que conocerla, hacerla cumplir. Es en las leyes donde están garantizados los derechos de los grupos específicos, pero eso no significa que unos valgan más que otros.

Marcela Lagarde y de los Ríos invitó en esta larga y profunda reflexión, a leer a Simone de Beauvoir, quien en su tiempo escribió El Segundo Sexo y discutió e interpeló a los intelectuales de su tiempo, sobre cada una de las condiciones de las mujeres; además, creó las bases para el desarrollo de la ciencia de género. Habló de segundo sexo, porque género no se entiende sin sexo, y es esa la base biológica de donde se explica la discriminación y la opresión para la mitad de la población.

Las expositoras fueron moderadas por Angélica de la Peña y Aimée Vega Montiel, como una iniciativa del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Esta primera conversación abrió un debate fundamental para entender la confusión, la discrepancia e, incluso, algún nivel de enfrentamiento que pone en peligro lo avanzado, para que alguna vez las sociedades consigan relaciones entre los sexos y las sociedades se transformen, garantizando derechos fundamentales para toda la humanidad.

Las conocedoras y luchadoras por los derechos de las mujeres nos dejan grandes enseñanzas: defender los derechos de las mujeres, nombrar nuestras realidades y hablar de nosotras no es transfobia ni atenta contra los derechos de otras. #ConceptualizaresPolitizar #ElFeminismoDialoga #FeminismoNoEsCensura, escribió en su twitter la abogada Andrea Medina.

En el foro fue Alda Facio quien denunció lo que sucede en ONU Mujeres y Marcela Lagarde pidió justicia, porque el avance teórico sobre la violencia contra las mujeres es un acierto, igual que las leyes —no punitivas—, pero todavía la impunidad oscurece la vida y libertad de las mujeres.

Andrea Medina, además de su mensaje abarcador de la importancia sobre las leyes, dejó muy claro que garantizar las de unas o unos grupos, incluso los de los hombres, no pueden avanzar sacrificando los de otras u otros, y menos para la mitad de la población.

Al cerrar el foro, la política, exdiputada y exsenadora Angélica de la Peña expresó que es claro cómo los derechos de las mujeres siempre están en riesgo, por lo que llamó a defender lo avanzado y prepararse para el largo trecho que todavía hay que recorrer. Todas las participantes y las mujeres que simpatizan con la reflexión en los chats coincidieron claramente que no responderán a la provocación de dividir las luchas y las tareas por los derechos humanos de todas las personas.

Por la trascendencia del foro y su contenido, incluso por las contradicciones que están a discusión y las tendencias para ir a la división o el enfrentamiento, cuando se sabe que sin paz no hay derechos ni avances, estaremos publicando información de cada una de las participantes y las más de doscientas páginas de opiniones en los chats. Un foro que abrió el debate informado, científico y profundo sobre las intentonas nacionales e internacionales de borrar a las mujeres.