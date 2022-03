Celebra Escuela de Lenguas su 10 aniversario

DURANGO, DGO.- Acompañado por la directora de la Escuela de Lenguas, Nadia Patricia Mejía Rosales, el rector de la Universidad Juárez, Rubén Solís Ríos inauguró los trabajos del English Teaching Conference ETC 2022 “Teaching and Learning Beyond the Classroom”, congreso que se lleva a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo en el marco del décimo aniversario de la unidad académica.

En esta misma ceremonia la Escuela de Lenguas hizo entrega de reconocimientos a las exdirectoras en agradecimiento por el trabajo realizado durante el periodo que cada una estuvo al frente de la institución y que sirvió como guía para conseguir el prestigio académico con que ahora se cuenta. De manos del rector y la actual directora recibieron este reconocimiento Cecilia Areli Medrano, María del Carmen Reyes Fierro y Katherine Grace Durán Howard.

En su mensaje, la directora Nadia Patricia Mejía Rosales destacó que “… en estos momentos toca hacer un balance de lo vivido; es entonces justo recordar a las personas que hicieron la transformación de aquel Centro Universitario de Autoaprendizaje en Lenguas a la ahora Escuela de Lenguas, no podemos olvidar a todos aquellos que con su trabajo y esfuerzo han sabido dar respuesta a las necesidades de la sociedad, entre ellas las directoras que en su periodo, gracias a su compromiso, amor y dedicación por la Universidad, lograron que el día de hoy podamos estar en este espacio, celebrando el 13. º Congreso ETC 2022”.

Recordó que “… fue en 1993 y gracias a la visión del entonces rector se crea el Centro Universitario de Autoaprendizaje en Lenguas; el crecimiento ha sido exponencial, en mayo de 2007 llegamos a este lugar, en 2013 se inicia la construcción de nuevas aulas, en 2015 se construye nuestra primera cafetería, y en 2018, con recursos propios, se construye el edificio ‘Fundadora’; este año iniciamos la construcción de un espacio deportivo. En Gómez Palacio también hemos tenido aceptación y crecimiento. Nuestro desarrollo no ha sido únicamente en infraestructura, hoy nos preciamos de decir que somos una institución que ofrecemos servicios de gran calidad por medio de nuestro Centro de Lenguas, el Programa de Licenciatura en Lengua Inglesa, y nuestros programas de más reciente creación. Aún no nos sentimos satisfechos, este momento histórico celebramos logros, es un orgullo formar parte de una institución como la nuestra”, recalcó.

En ese contexto, Solís Ríos destacó que “… la Escuela de Lenguas de la Universidad se ha convertido en una de las mejores y más atinadas respuestas de la comunidad universitaria ante la globalización y sus grandes cambios, a tan sólo 10 años de su creación en todo momento ha sabido consolidarse con la calidad de sus contenidos y la excelencia de su profesorado, respondiendo a las necesidades de la sociedad en el dominio del inglés como segunda lengua. Se trata de una escuela joven que nunca deja de sorprendernos y conseguir importantes logros, siempre sorprendiéndonos con su característica innovación, su vínculo con la sociedad y su avance continuo hacia la excelencia de su oferta educativa”, afirmó.

Por otra parte, dijo el rector, los congresos como este permiten intercambiar conocimientos y experiencias entre universitarios y la sociedad en general a nivel local, nacional e internacional; “… este Congreso, que en su versión 2022 tiene el tema ‘Enseñar y aprender más allá de las aulas’, nos permitirá conocer la experiencia que esta nueva normalidad ha dejado en las instituciones docentes participantes y que va desde las herramientas tecnológicas utilizadas hasta las necesidades de formación de los docentes”, dijo.