Con calificativos como “borregos”, así respondió el Gobierno mexicano a los diputados del Parlamento europeo, luego de que estos pidieran a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado en la que contesta a los legisladores con señalamientos y recordatorios.

A continuación te presentamos las frases con las que México se le fue al cuello al Parlamento Europeo.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, asestó el Gobierno mexicano contra los legisladores europeos.

“México no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.

“El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.

“México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”.

“Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto”.

“Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.

Y muy al estilo de la Cuarta Transformación, no faltó al frase de un personaje de la historia mexicana, en este caso, una de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.