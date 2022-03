El actor ucraniano de 33 años Pasha Lee perdió la vida durante un bombardeo ruso en la ciudad de Irpin, cercana a Kiev, mientras se encontraba luchando con las fuerzas armadas de Ucrania para defender a su país de la invasión ordenada a mediados de febrero por el presidente Vladimir Putin.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales del Festival de Cine de Odesa. Lee, cuyo nombre real fue Pavlo Li, se unió a las Fuerzas de Defensa Territorial. “Pasha Lee fue un conocido actor, cantante y compositor de cine y doblaje ucraniano. Actuó en el teatro Koleso, protagonizó películas y comerciales”, se expresó.

Su última publicación la hizo poco antes de su muerte y en ella vistió el uniforme de combate en una imagen en la que estaba acompañado por una mujer. “Durante las últimas 48 horas hay una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo porque nos las arreglaremos”, se lee por medio de su cuenta de Instagram. Aún no se dieron a conocer los detalles alrededor de su deceso ni lo que pasará con su cuerpo.

¿Quién era Pasha Lee?

Dos de los proyectos internacionales más reconocidos del actor fueron las películas El Hobbit y El Rey León, para las cuales dobló la voz del inglés al idioma ucraniano. Para la televisión se desempeñó como presentador del canal DOM, además de que tuvo una incursión en el teatro. Asimismo, Pasha Lee comenzó una carrera como cantante y compositor, además de participar en algunos comerciales. En enero pasado había iniciado una nueva serie titulada Day at Home.

También apareció en los créditos de algunas películas como son Shtolnya (2006), Shadows of Unforgotten Ancestors (2013), Zvychayna sprava (2012), The Fight Rules (2016), #Selfieparty (2016) o Meeting of classmates (2019).