Se acercan las fechas de la declaración anual para personas físicas y morales, lo cual ha puesto en la conversación mediática y social a varias figuras del mundo del espectáculo y la política, entre ellas Belinda.

Algunos días posteriores al anuncio de su ruptura con el intérprete de regional mexicano, Cristian Nodal, la cantante de ‘Ni Freud ni tu mamá’ cobró relevancia nuevamente debido a las incógnitas acerca de las posibles repercusiones de su condición morosa con la autoridad tributaria.

Belinda, AMLO y el SAT

El pasado 4 de marzo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si el informe de deudores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) incluiría información sobre personalidades famosas como Belinda.

Ante la interrogante, el mandatario aclaró que no se tomarían acciones en contra de la intérprete de ‘Angel’ y que tampoco se le perseguirá por la deuda que tiene con la institución.

El presidente aseguró que “se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales”, y señaló que en administraciones pasadas se perseguía a artistas y otras figuras del medio del espectáculo debido a las deudas fiscales con la autoridad; no obstante, esto no significaba que hubiera resultados en la atención a las evasiones fiscales.

¿Cuánto debe Belinda al SAT?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicado el pasado 24 de diciembre, la deuda pendiente de la cantante es de 7 millones 235 mil 769 pesos con el SAT.

Asimismo, el edicto solicitó la comparecencia de Fabiola García López, su representante, ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 a partir de la publicación del mandato.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha emitido algún comentario o postura de la cantante o de alguno de sus representantes de relaciones públicas o legales.