Ucrania lanza bonos de guerra

Más allá del campo de combate, de los misiles y los tanques y su horrenda huella de sangre y destrucción, se desarrolla otra guerra. Sus protagonistas son financieros y su arma es el dinero. El ganador entre Rusia y Ucrania será probablemente quien disponga de mayores recursos y los emplee mejor. En las últimas horas se desarrollaron estos acontecimientos:

1. Ucrania recaudó alrededor de 277 millones de dólares con la venta de bonos de guerra, utilizó una serie de medidas de crowdfunding que también incluyen donaciones en criptomonedas para financiar tanto a sus fuerzas armadas como a su población civil.

2. El Banco de Rusia canceló el pago de cupones a los extranjeros poseedores de bonos en rublos, conocidos como OFZ, en lo que llamó un paso temporal para apuntalar los mercados a raíz de las sanciones internacionales. Sus reservas son escasas, apenas triplican las del Banco de México. Asimismo, emitió una serie de medidas que incluyó una congelación de las ventas de valores locales por parte de extranjeros. Podría dejar a los inversores que tienen casi 29 mil millones de dólares sin la posibilidad de retirar su dinero. Sería una versíón rusa de los panchod ó lares de López Portillo.

3. Estados Unidos liberará 60 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para controlar el precio que sigue arriba de 100 dólares. La gasolina regular rebasó el precio de cinco dólares el litro, recientemente era de tres dólares y fracción.

Las rondas

El tan cacareado éxito de las rondas con las que el gobierno de Peña Nieto repartió los yacimientos de petróleo se está convirtiendo en fracaso. La española Repsol se suma a otras que han renunciado total o parcialmente a las áreas que contrataron. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó que la empresa empiece el procedimiento de devolución de 50 por ciento de un bloque que le fue adjudicado en aguas someras en la Cuenca de Burgos. ¡Y cómo celebraba el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, cada vez que concluía una ronda: iban a llegar las inversiones como confetti en desfile de 16 de septiembre! Ellos están diciendo que no ocupan el área para su actividad principal y que ya se dieron cuenta de que no es útil, y por eso nos la están devolviendo, explicó la CNH. Lo que no dicen es que incorporaron las concesiones a sus hojas de balance, lo que sirvió para que consiguieran préstamos, pero los aplicaron a otros fines, no al aprovechamiento del petróleo mexicano. Luego se escandalizan si Andrés Manuel dice que hay que hacer una pausa en las relaciones con estos filibusteros.

México, o el paraíso

FEMSA reportó el lunes una utilidad neta de 6 mil 717 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2021. Los ingresos totales del grupo, que controla la embotelladora Coca-Cola y opera la cadena de tiendas Oxxo, aumentaron 16.3 por ciento interanual, a 151 mil 542 millones de pesos. Cerramos el año con solidez, con la mayoría de nuestras operaciones generando un crecimiento de doble dígito en ingresos y utilidad operativa, en relación con el periodo comparable del año pasado, pero también comparado con niveles prepandemia, dijo en un comunicado Daniel Rodríguez Cofré, director general de la compañía, que preside José Antonio Fernández, conocido como El Diablo. Las ganancias fueron casi 14 veces más altas en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de un año antes, cuando hubo mayores restricciones de movilidad por la contingencia sanitaria. ¡Fantástico! Recordemos que no se vetó la venta de cerveza. La pregunta obligada es si los reultados tienen que ver con que las compañías pagan por la electricidad menos que las familias mexicanas. La empresa abrió 434 unidades más de Oxxo, con lo que tiene en total 20 mil 431 sucursales en México y en otros mercados que opera en Sudamérica, pero la mayor parte en tierra mexicana.

Twitterati

Hace 10 años, junto con mi amigo Avelino Méndez Rangel, presentamos denuncia penal contra FelipeCalderón por la tragedia de la guardería ABC. La PGR de entonces lo protegió. Nunca nos citó a ratificar la denuncia.Desde entonces goza de impunidad.

