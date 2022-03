El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la familia de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’, le solicitó no dar a conocer información sobre las investigaciones que se están realizando en torno a su desaparición.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano dijo que los resultados de las pesquisas se darán a conocer hasta que la esposa del exdiputado potosino lo autorice.

“Sus familiares nos han pedido que no se dé información y estamos respetando eso. Cuando ellos lo autoricen, su esposa sobre todo, se va a dar toda la información que se tiene”, dijo

Este miércoles se cumplen 30 días sin que los familiares y amigos de ‘El Mijis’ tengan información sobre su paradero o estado de salud.

El exlegislador morenista fue visto por última ocasión en el Hotel las Fuentes, ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila.

Vestía pantalón de mezclilla color azul oscuro, camisa de vestir manga larga color azul cielo; chamarra con gorro, botas color café y portaba además una pulsera con cuarzos color morados y verdes.

Al momento de su desaparición se trasladaba a bordo de una camioneta Dodge tipo Journey color rojo modelo 2014 sin placas. Se dirigía rumbo a Monterrey.

Durante la última comunicación que sostuvo con su esposa, ‘El Mijis’ afirmó que ya se trasladaba por carretera, pero que no podía decir más porque le urgía salir del lugar donde al parecer había sido tenía detenido.

“Mi amor ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”, decía el mensaje.

Fiscalías investigan conexión con accidente automovilístico

Actualmente, las Fiscalías Generales de Justicia de cuatro estados investigan si un accidente automovilístico registrado el 3 de febrero aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas tiene relación con la desaparición del exdiputado.

Las fiscalías estatales están a la espera de que concluyan dichos peritajes, para que las instituciones involucradas emitan sus opiniones.