Para Martino, la victoria sobre Panamá le da un respiro a México

By

CIUDAD DE MÉXICO.- México rescató el triunfo por la mínima diferencia ante su similar de Panamá, con ello se despega en puntos del cuadro canalero quien le pisa los talones en las clasificatoria mundialista. Gerardo Martino, timonel del Tri, reconoció que la victoria le da un respiro a su escuadra.

El triunfo es bienvenido primero por lo que significa el estar en la recta final de la eliminatoria y porque sin lugar a dudas nos acerca a otra Copa del Mundo. En segundo término este mismo triunfo ayuda a retomar confianza para el grupo de futbolistas, para poder jugar con menos tensión porque a veces decidimos mal en los metros finales y hoy, en otros momentos esto lo definíamos bien. Fue producto de las necesidades con las que llegaba el equipo este partido, por eso valoramos tanto los tres puntos de hoy con un rival directo”, aseveró.

Aunque no se pronunció sobre el polémico penal con el que el tricolor ganó el encuentro. Sin embargo, sentenció que el equipo fue digno del triunfo

El penal no lo vi, no puedo decir nada. ¿Si el equipo merecía ganar? Sin duda que merecía ganar”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre el desempeño de varios elementos, puntualmente el de Héctor Herrera, a la par de la posibilidad de rotar a los elementos de la escuadra, el Tata comentó.

Héctor Herrera desde mi punto de vista es el mejor futbolista que tiene México, y los centrales en el día de hoy fueron los dos mejores jugadores del partido. En todo este tiempo hemos intentado hacer eso, encontrar un plantel y no solamente un equipo. Se pudo observar mucho más en este combo de fechas FIFA por que en el segundo tiempo con Jamaica los cambios fueron el revulsivo, en la conformación de hoy aparecieron jugadores que todavía no habían aparecido mucho en donde también los cambios fueron un buen revulsivo. De cualquier técnico es poder contar con 23 jugadores que están a disposición en cada partido y que puedan rendir lo mejor y dentro de esta dinámica hay algunos a los que les toca jugar de entrada más minutos, a otros en el segundo tiempo y a otros como en el caso de Johan o de Erick jugar prácticamente nada o no jugar”, concluyó .

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, afirmó que de cara a la recta final del Octagonal Final en donde México enfrentará a Estados Unidos, Honduras y El Salvador el reto no es recuperar al equipo, sino el nivel futbolístico, esto con miras a una mejor posición en la clasificatoria mundialista.

El grupo está intacto, lo que tenemos que recuperar es el fútbol para poder tener algún tipo de aspiraciones. Tanto para la fecha FIFA de marzo como para lo que pueda venir el resto del año, hoy si hay algo que no dejó duda es la fortaleza del grupo y la forma en la que intentaron durante los 90 minutos ganar el partido. Lo que hemos perdido, pensando en los primeros dos años, es fútbol y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar y si es posible. Quitándonos de encima la clasificación podemos recuperar esa tranquilidad”, mencionó.

A pesar de que Martín afirmó no haber hablado aún con Gerardo Torrado o Yon de Luisa sobre la posibilidad de contar con aficionados para el próximo partido ante la selección de las barras y las estrellas en el estadio Azteca, el Tata sentenció que el regreso de los aficionados al Coloso de Santa Úrsula le ilusiona.

Lo que voy a expresar es por mi cuenta, a mí me encantaría jugar un partido contra Estados Unidos con estadio repleto alentando para la selección de México”, finalizó.