Este martes, el cantante y pianista británico Elton John dio a conocer su resultado positivo a la prueba de COVID-19 en medio de las presentaciones que tiene en distintas ciudades de Estados Unidos como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road.

El músico utilizó las historias de sus redes sociales para informarle al público sobre su condición de salud y los cambios en su agenda. “Hola a todos, quería enviarles un mensaje para informarles que contraje COVID y tuve que reprogramar mis shows en Dallas. Si tienes boletos, te contactaremos con las nuevas fechas muy pronto”, dijo John, de 74 años.

Este repentino descanso no es el primero para el intérprete de Rocket Man, pues al inicio de la pandemia sus espectáculos se vieron interrumpidos, además de una lesión en la cadera que sufrió a mediados de 2021 que lo imposibilitó de presentarse en sus conciertos por Europa. Aunque no se han dado a conocer las nuevas fechas en el escenario del American Airlines Center, John espera pronto estar recuperado para la reanudación de sus conciertos este fin de semana en Little Rock, de Arkansas.

“Siempre es una gran decepción mover los shows y lo siento mucho por cualquiera que haya sido molestado por esto, pero quiero mantenerme a mí y a mi equipo a salvo. Afortunadamente, estoy completamente vacunado, con dosis de refuerzo y mis síntomas son leves. Como siempre, gracias por todo su amor y el apoyo, no puedo esperar para verlos pronto”, agregó.

Recientemente, el cantante recordó a Selena Quintanilla durante un recorrido por las calles de Houston que dejó inmortalizado al tomarle una fotografía al mural del artista urbano Empyre, dedicado a la reina del tex-mex. “Muy cool cuando Elton John demuestra su amor por Selena”, escribió AB Quintanilla, hermano de la fallecida en 1995.