Guido Pizarro quiere terminar su carrera en Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Guido Pizarro, capitán de la escuadra de los Tigres, aseguró que el hecho de que aún no se haya cerrado la plantilla para el Clausura 2022, es una situación que no ha afectado al equipo en lo más mínimo y se encuentran en la mejor disposición para darle la bienvenida a cualquier jugador, como será el caso del chileno Igor Lichnovsky, quien reforzará el sector defensivo de los felinos.

Estamos acostumbrados que está institución siempre aspira a más y siempre trata de integrar jugadores de calidad como en el caso de Igor y acá lo estaremos esperando para darle la bienvenida, para que se sienta cómodo y para que venga a aportar”, declaró.

Asimismo, Pizarro dejó en claro que en caso de que se dé la salida de Carlos Salcedo, es algo a lo que se tendrán que sobreponer, pues primero está la importancia del escudo del equipo y luego los nombres de los jugadores.

Tenemos que dedicarnos a lo nuestro, a jugar, porque la institución está por encima de todos, por encima de Salcedo, de Pizarro, de todos, el torneo ya empezó, va por la tercera fecha, todo el grupo deberá de estar al cien en el duelo del fin de semana y abstraerse de todas estas cosas”, manifestó.

En el tema individual, el mediocampista argentino comentó que desea culminar sus años como futbolista en el conjunto de Tigres, por lo que espera llegar a un acuerdo con la directiva para ampliar su contrato.

Mi intención es terminar mi carrera acá, no sé hasta qué edad voy a jugar, siento que eso me lo va a marcar el día a día, ahorita me siento muy bien físicamente y mentalmente. No sé cuantos años más será esto, yo ya les dije mi intención y nunca pondría una traba o algo con la dirigencia, mi intención es quedarme y la de ellos que siga, así que seguramente nos pondremos de acuerdo”, expresó.

Por último, respecto al partido en contra de Pumas de la Jornada 3, señaló que será un enfrentamiento complicado ante el líder de la competencia.

Es un equipo muy dinámico, con gente arriba que está con mucha confianza, que está haciendo muchos goles, que están siendo contundente, será un partido de mucha dinámica, de mucha disputa, sabemos que será un rival difícil, en una cancha muy difícil, pero siendo conscientes que debemos de mejorar en ciertos aspectos y si los mejoramos tendremos más chance de ganar”, concluyó.