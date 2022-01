Debido a una enfermedad que lo aqueja, el actor Andrés García necesita de transfusiones de sangre las cuales han sido difíciles de conseguir debido a que su tipo sanguíneo es O negativo.

Tras sus polémicas declaraciones hacia la periodista Anabel Hernández por su libro Emma y las otras señoras del narco, en donde incluso dijo que podía demandarla, el actor y su esposa Margarita Portillo, con quien lleva 22 años de casado, concedieron una entrevista al programa Hoy.

“Tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Ahorita está muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco. Se atravesó el fin de año, la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de conseguir, entonces ya estamos esperando”, dijo la pareja del actor desde su casa en Acapulco.

Quien participara en proyectos como El Privilegio de Amar y El Pantera detalló un poco sobre su estado de salud y las problemáticas que ha tenido debido a su grupo sanguíneo. “Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo”, expresó.

Sin embargo, García, que recientemente aceptó tener una relación de amistad con los capos del narcotráfico en México, aseguró que ha vivido como ha querido a expensas de sufrir una operación hace unos años que le trajo complicaciones a su salud.

“Estoy pagando el precio”, recalcó el actor. “He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos. Me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron y no quise hacer caso”, añadió.