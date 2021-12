Parece que el fin de año está dispuesto a cerrar con fuertes noticias. Este jueves, Chris Martin, vocalista de Coldplay dijo en entrevista que la agrupación británica dejará de producir nuevos álbumes a partir de 2025.

Cabe destacar que este 2021, Coldplay lanzó su disco Music of the Spheres, cuyo primer sencillo, ”My Universe”, en colaboración con BTS se colocó rápidamente en los primeros lugares de popularidad y fue de los temas más escuchados en septiembre y octubre de este año.

Dos años antes del lanzamiento de este álbum, Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman y Jonny Buckland estrenaron el disco Everyday Life. Después vino la pandemia y los británicos parecían muy silenciosos respecto a noticias sobre nueva música hasta que anunciaron que este año habría una novena producción.

¿Qué pasará con Coldplay en 2025?

Las declaraciones de Chris Martin fueron parte de un adelanto del programa de la presentadora Jo Whiley para la BBC Radio 2, cuya transmisión completa será el próximo 24 de diciembre en televisión británica.

El cantante aseguró que, en efecto, dentro de cuatro años Coldplay ya no hará música nueva, solo se dedicarán a dar conciertos y hacer giras: “Nuestro último disco propiamente dicho saldrá en 2025 y después de eso creo que solo haremos giras”, dijo Martin.

Sin embargo parece que no todo está perdido, pues el vocalista dio un poco de luz en medio de esta abrumadora noticia, pues comentó que probablemente harían colaboraciones especiales.

“Tal vez hagamos algunas cosas en colaboración, sin embargo el acervo de Coldplay, por así decirlo, termina en ese año”, detalló.

El que mucho se despide…

La repentina aseveración de Chris Martin tomó por sorpresa a la misma Whiley quien ‘calmó’ a la audiencia, pues apuntó que había que tomar con cuidado las palabras del cantante.

Recordemos que durante la promoción de A Head Full of Dreams, Chris Martin hizo una ‘insinuación’ sobre el posible retiro de los estudios (mas no de los escenarios); sin embargo, posterior a ese álbum vinieron Everyday Life (2019) y Music of the Spheres (2021).

Además, si hacemos cuentas, en 2025 Coldplay cumple 25 años de su primer álbum debut, Parachutes, así que habría que esperar qué sorpresas tiene preparado el grupo británico para su aniversario.

Coldplay en México

Después de meses fuera del escenario, Coldplay anunció hace unos meses que haría una gira mundial a propósito de su disco Music of the Spheres. Si bien en un inicio no confirmó todos los países que formarían parte de su tour, las sospechas acerca de su posible regreso a México no se hicieron esperar.

Finalmente llegó la noticia oficial de la agrupación británica con las ciudades y fechas de su tour en suelo mexicano.

25 de marzo Estadio BBVA Monterrey.

26 de marzo Estadio BBVA Monterrey.

29 de marzo Estadio Akron Guadalajara.

3 de abril Ciudad de México.

4 de abril Ciudad de México