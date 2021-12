Carlos Ahumada: secuela de videoescándalos

– Argentina aprueba su extradición

– Dos más en cárcel: Rosario y Collado

– ¿Y Carlos Salinas y Diego F de C?

Entra a escena nuevamente el empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz, a quien un juzgado de su natal Argentina ha declarado disponible para ser extraditado a México y enfrentar responsabilidades por dos delitos de fraude genérico, ambos cometidos en agravio del gobierno de la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal.

Decir Ahumada, en este contexto, es actualizar las relaciones personales, sentimentales y económicas de Rosario Robles Berlanga, quien conoció al argentino, luego naturalizado mexicano, después de ser jefa sustituta del gobierno capitalino (cuando Cuauhtémoc Cárdenas pidió licencia para ser candidato presidencial en 2000) y cuando era presidenta del Partido de la Revolución Democrática.

Ahumada proporcionó el video que en palabras de Andrés Manuel López Obrador le causó el mayor dolor íntimo y político. En el programa El Mañanero, conducido en un canal de Televisa por el personaje Brozo (creado e interpretado por Víctor Trujillo), se presentó en marzo de 2004, oficialmente a instancias del panista Federico Doring, una videograbación en la que se veía recibir fajos de billetes a René Bejarano, quien tenía poco de haber dejado la secretaría particular del jefe de gobierno (López Obrador) y en ese momento era diputado local capitalino.

La difusión de tales videos tuvo como promotores desde las sombras al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al panista Diego Fernández de Cevallos, además del abogado Juan Collado como asesor jurídico y, según declaraciones de López Obrador este 6 de diciembre, tal vez Santiago Creel (https://bit.ly/3Jd1Zf1), quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox en Los Pinos.

En esta columna suele mencionarse que no hay peñistas de primer nivel en la cárcel por causas relacionadas con la corrupción, salvo el caso de Rosario Robles Berlanga que, a juicio de quien esto escribe, obedece a una motivación especial, relacionada con aquellos videoescándalos de 2004 (no sólo el de Bejarano; también se había exhibido al secretario de finanzas del gobierno capitalino obradorista, Gustavo Ponce, apostando con desmesura en el casino Bellagio de Las Vegas).

Mediante esos videoescándalos se quiso cerrar el paso a López Obrador hacia su primera candidatura presidencial, en 2006: Robles está en la cárcel, sufriendo un rigor judicial contrastante con las blanduras de otros casos; Juan Collado está en la cárcel y busca a cambio de beneficios convertirse en delator (sus clientes notables: Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps), y ahora, también por gestiones con marca 4T, estará en una cárcel mexicana el empresario Ahumada, que fue detenido en su país de nacimiento para atender una solicitud de extradición que ayer fue aprobada (https://bit.ly/3yTdaVF).

A Ahumada se le procesará en México en función de los contratos de obras y servicios que obtuvo en delegaciones capitalinas, dirigidas por perredistas, a partir de influencias políticas derivadas de su relación íntima con Robles Berlanga (aunque años después hubo un choque litigioso con ella por la cobranza de presuntos adeudos adquiridos cuando presidía el PRD).

Habrá de verse si ahora, de regreso a México, Ahumada reitera lo escrito en su libro Derecho de réplica: Carlos Salinas me apoyó con 5 millones de pesos (por el suministro de los videos). Me los mandó por entregas, a través de Juan Collado. Posteriormente, Juan me pidió que le escribiera una carta a Salinas diciéndole que ya me habían entregado unos 25 millones de pesos; cuando le dije que no me había entregado ese dinero, que por qué tenía que poner eso, repuso que él había tenido muchos gastos, que Diego también le había pedido dinero (https://bit.ly/3ehxRkv). También señaló que en total había negociado 400 millones de pesos por el material audiovisual de Bejarano, pero que sólo le entregaron unos 68 millones (https://bit.ly/3srVAH2). ¡Hasta mañana!

