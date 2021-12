De iniciar como mujeres de 30 años, los personajes femeninos de And Just Like That llegaron a los 50, con todo y la menopausia que viene con ello. La actriz Cynthia Nixon, quien interpreta al personaje de Miranda Hobbes en el revival de Sex & The City, confió que le hubiera gustado que en su momento se incluyeran más personajes de color.

Como parte de la evolución de Hobbes se incluye un cambio de look y un nuevo impulso profesional, puesto que deja su carrera como abogada corporativa para estudiar una maestría en Derechos Humanos en donde conoce a la doctora Nya Wallace, interpretada por Karen Pittman, quien representa esta apertura a una diversidad que incluso pone en duda su sexualidad.

“Siempre he estado muy orgullosa de nuestro programa y creo que resiste muy bien la prueba del tiempo. Pero lo que nunca me gustó fue lo increíblemente blanco que era. Así que habría muchas oportunidades si volviéramos y revisáramos a estos personajes; sin duda, diversificarlo y expandir el universo del mundo de Sex and the City fue una gran parte de eso”, contó Nixon en una entrevista para Entertainment Weekly.

Aunque el espíritu de aquellas mujeres sigue intacto, ahora la búsqueda es trasladar las historias hasta el 2021 con todo y las aspiraciones sexuales, problemas, la convivencia con la familia y la amistad que envuelve el entorno de los personajes.

“Queríamos intentar hacerlo lo mejor posible para que los nuevos personajes fueran personas realmente tridimensionales. Porque si dibujas personajes realmente interesantes, puedes conseguir artistas increíbles para interpretarlos, y eso es lo que hemos hecho”, confió.

Sus protagonistas han sido criticadas por su imagen, como es el caso de Sarah Jessica Parker. Su compañera en el set afirma que hablar de mujeres en la etapa adulta es una oportunidad en la televisión y cuenta de ello lo refleja su personaje, al que considera valiente y sin miedo de arriesgarse.

“Estos personajes están en la menopausia, y la menopausia tiene mala reputación y muchas partes desagradables, pero es una oportunidad real. Es una época de oportunidades. Casi como una segunda adolescencia en la que tal vez tus hijos hayan crecido y puedas cambiar de carrera o buscar algo que nunca hayas sido lo suficientemente valiente para probar. Eso es lo que está pasando con Miranda. Los años de Trump y el movimiento Black Lives Matter realmente fueron una llamada de atención para ella. Creo que todo lo que le sucede a Miranda en estos diez episodios la pone en una trayectoria en la que no tiene control. Miranda, como el resto de nosotros, ama el control”, aseguró Nixon.