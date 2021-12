En un afán por romper el silencio sobre la polémica que envuelve al actor Alec Baldwin desde hace semanas por el fatal tiroteo en el set de Rust en Nuevo México, que resultó en la herida del director de la película y la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins, su esposa Hilaria le pidió a los medios dejar de publicar historias falsas sobre su familia.

“Es realmente agotador. Al final, nos hace perder la confianza en que podemos creer las noticias. Y las noticias son muy importantes”, dijo por medio de un video en su cuenta de Instagram, en donde negó la versión reciente de algunos medios sobre una supuesta detención el sábado por parte de la policía en una carretera de Los Hamptons.

“Esto no es cierto”, aseguró la autora. Su versión apunta a que fueron ellos los que llamaron a un oficial para que los ayudara al ser perseguidos por un fotógrafo que buscaba a toda costa conseguir una imagen, por lo que no era la primera vez que lidiaban con él.

“Conduje con Alec y Carmen (su hija) en el auto hasta que encontré a un oficial de policía y pedí ayuda por la gente que me perseguía. Uno en particular que nos acosa de una manera tan fea salió y comenzó a gritar a la policía y a mí al decir que está en el trabajo y que me interpongo en su camino, aparentemente porque no dejaré que me violente a mí y a mi familia”.

Como parte de la investigación del disparo en Rust se emitió una orden de registro para el teléfono de Alec en busca de interacción en redes sociales, llamadas, mails y mensajes que pudieran dar información adicional sobre los hechos. El abogado de Baldwin, Aaron S. Dyer, pidió a las autoridades tomar medidas para la protección de cualquier información personal que no tenga relación directa con la indagación.