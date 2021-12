Máxima rivalidad, será la quinta final regia

By

El equipo de Tigres Femenil está muy cerca de levantar su tercer título consecutivo de Liga MX, situación que para su estratega, Roberto Medina, es un gran reto.

Medina dijo que la clave será repetir el nivel de juego que realizaron durante los 21 partidos del certamen.

Más que presionarme, es motivarme, es buscar un nuevo reto, seguir haciendo historia y construyendo nueva historia, buscando tener un crecimiento, más que una presión es una motivación de tener y conseguir un nuevo logro”.

El entrenador auriazul también aseguró que el haber dado vuelta a una serie complicada como la vivida ante América, es algo que elevó el potencial anímico y deportivo de cara a la final contra Rayadas.

Hay que repetir lo que venimos haciendo. La inspiración, la calidad individual, puede cambiar virtudes y defectos”.

Esta será la quinta ocasión que se enfrenten ambos equipos en la lucha por el título, Monterrey saldrá en busca de su segundo campeonato.

Para mí no existe presión”, expresó Eva Espejo, entrenadora de Monterrey. “Hemos cumplido cada uno de los objetivos trazados esta temporada. Estamos por conseguir el último, esto nos mantiene enfocadas y hacia atrás no vale la pena voltear más que para aprender, la historia se ha escrito y no voy a repetir lo que han visto en las series”, agregó.

Espejo aseguró que su equipo no saldrá a especular.

No es cuestión de cuidarnos, es saber claramente a qué quiere jugar y proponer Rayadas en estos dos partidos, no me voy a cuidar de Tigres”.