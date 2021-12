Una cédula de identidad obtenida del Archivo Federal de Alemania revela que Michael Kast, padre del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, se afilió meses antes de cumplir los 18 años al partido nazi. El documento está fechado el 1 de septiembre de 1942, en el apogeo de la guerra de Adolf Hitler con la Unión Soviética. La cédula contradice las declaraciones de líder de la ultraderecha y ganador de la primera vuelta electoral del 21 de noviembre. José Antonio Kast se enfrentará el domingo 19 de diciembre al izquierdista Gabriel Boric, quien marcha primero en los sondeos.

El documento con el nombre del padre de José Antonio Kast fue descubierto y publicado en redes sociales por el periodista chileno Mauricio Weibel. La agencia AP ha tenido acceso directo a la cédula, tras obtenerla del Archivo Federal en Alemania. El hallazgo contradice las declaraciones de Kast, quien siempre sostuvo que su padre había peleado como un simple conscripto (recluta del servicio militar obligatorio) en el Ejército alemán, algo que no le convertía en nazi. En 2018, durante una entrevista televisiva, rechazó las acusaciones. “¿Por qué usa el adjetivo nazi?”, preguntó Kast a su interlocutor. “Cuando hay una guerra y hay un enrolamiento obligatorio, un joven de 17 años o 18 años no tiene opción de decir ‘yo no voy’ porque le hacen un juicio militar y lo fusilan al día siguiente’’, acotó.

No hay pruebas de que el padre del candidato Kast participara en las atrocidades nazis, como la campaña de exterminio de los judíos de Europa. Pero si bien el servicio militar era obligatorio, como sostiene José Antonio Kast, la afiliación al partido nazi era voluntaria. “No tenemos un solo ejemplo de que obligaran a alguien a afiliarse al partido”, dijo a AP Armin Nolzen, un historiador alemán que ha investigado exhaustivamente las afiliaciones al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP).

El Archivo Federal no pudo confirmar que el Michael Kast que figura en la cédula, con el número de afiliado al partido nazi 9271831, es el padre del candidato a la presidencia de Chile. Sin embargo, la fecha y el lugar de nacimiento coinciden con la de Kast padre. La cédula agrega más ruido a la campaña más polarizada de la historia democrática chilena. Boric, un izquierdista de 35 años que tiene el apoyo del Partido Comunista, no olvidó enrostrar a Kast el pasado de su padre durante el debate presidencial previo a la primera vuelta. “Migrar es un derecho y a veces también es una tragedia. Tu padre mismo fue un migrante después de haber combatido en el Ejército nazi”, le dijo a Kast para criticar la “zanja” que su rival proponía como solución a los migrantes que llegaban a Chile desde el norte.

Kast, de 55 años, es un católico ferviente, padre de nueve hijos y con lazos familiares con la dictadura de Augusto Pinochet: su hermano, Miguel Kast, fue presidente del Banco Central de Chile del régimen. Durante las elecciones de 2017, en la que obtuvo el 8% de los votos, Kast no ocultó su cercanía ideológica con el dictador. “Si (Pinochet) estuviera vivo votaría por mí. Ahora, si me hubiese juntado con él, nos habríamos tomado un tecito en La Moneda”, la sede del Gobierno, dijo. En el referendo que en 1988 sacó a Pinochet del poder, Kast votó por la continuidad del dictador.

No es la primera vez que una investigación pone en duda los blasones democráticos de la familia Kast. En 2015, el periodista Javier Rebolledo publicó A la sombra de los cuervos, una investigación sobre la participación de los civiles en la dictadura. La mitad del libro está dedicada a la familia Kast. El texto se basa en su mayor parte en el testimonio de Olga Rist, viuda de Michel Kast y madre de José Antonio Kast, el candidato. Rebolledo afirma en su libro que Christian Kast, hermano de José Antonio, colaboró con la DINA, la temible policía política del régimen militar, y que el padre Michael tuvo relación con algunas detenciones de opositores a Pinochet.

Michael Kast llegó a Chile en 1950, un año antes que su esposa y sus dos hijos mayores. Antes había destruido los papeles que lo identificaban como oficial del Ejército alemán para cambiarlos por un documento de la Cruz Roja que había conseguido. Más tarde se contactó con Erik Wünsch, un exoficial del Ejército nazi que había emigrado a Chile tras la guerra, quien le ayudó a conseguir visas. Michael Kast se instaló en el Paine, una zona rural al sur de Santiago, y desde allí forjó una cadena de restaurantes y levantó una fábrica de comidas envasadas. El candidato José Antonio Kast ha acusado al periodista Javier Rebolledo de sacar de contexto los recuerdos de su madre y distorsionar los hechos para atribuir un pasado siniestro a su padre.