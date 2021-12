Hasta el pasado viernes el regreso de Santiago Nieto al elenco gubernamental era una posibilidad consistente. Hoy lunes perdió fuerza luego de la publicación de Grupo Reforma referida al patrimonio del ex titular de la UIF. Una revelación que aparece en simultáneo con la portada de El Universal, desmentida hoy lunes, de que ahora Pablo Gómez investiga el patrimonio del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En los últimos días Nieto estuvo en contacto con Andrés Manuel López Obrador y compartió un extenso café a solas con Adán Augusto, secretario de gobernación. El regreso sonaba inminente porque además el general Audomaro Martínez Zapata había señalado que era riesgoso dejar a Nieto fuera del Gobierno, esencialmente por una cuestión de seguridad.

Ante ese acercamiento es que, según analizan en Palacio Nacional, el ex senador Roberto Gil Zuarth, investigado por Nieto y ex pareja sentimental de su esposa Carla Humphrey, operó la denuncia anónima publicada por Reforma sobre el patrimonio de Nieto.

Gil Zuarth no quiere ese regreso. Conoce que es un objetivo de Nieto por sus vínculos con el gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca. Por eso cuando el ex jefe de la UIF fue eyectado del Gobierno, en una celebración para pocos el ex senador dijo que no estaba a salvo con ese despido porque su suerte está atada a la del gobernador panista y que hay una denuncia en su contra, de carácter anónimo, instalada en la Fiscalía Anticorrupción.

Un detalle: en esa reunión Gil reveló, como una anécdota colorida, que cuando él se casó con Humphrey esta también quería concretar el enlace en Guatemala pero esto fue inaceptable para la madre del novio, que quería un festejo más convencional, en México, con cientos de invitados.

En este conflicto Gil tiene además un aliado en Gertz Manero, quien tampoco quiere el regreso de Nieto a la 4T. El fiscal general está más empoderado en el ánimo presidencial desde que encarceló a Emilio Lozoya y tiene además una gran sintonía con el poder militar, especialmente desde que exoneró a gran velocidad al general Salvador Cienfuegos por las acusaciones que pesaban en su contra en EU.