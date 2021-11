Este domingo la agrupación surcoreana BTS arrasó en los American Music Awards (AMAs): fue galardonado con tres premios: artista del año (por primera vez), grupo pop favorito y canción pop favorita por Butter.

“Siete chicos de Corea, unidos por el amor por la música, conocieron el amor y el apoyo de todos los ejércitos de todo el mundo”, dijo RM de BTS, “Todo esto es un milagro. En serio, nunca daríamos esto por sentado”.

Además de interpretar Butter en vivo, los artistas K-Pop enloquecieron a sus seguidores con una estridente versión de My Universe, en compañía de Coldplay.

Los ganadores de los AMAs son elegidos por votos de los fans, mientras que las nominaciones se basan en streaming, ventas físicas y digitales, transmisión en radio y actividad social entre el 25 de septiembre de 2020 y el 23 de septiembre de 2021.

En la velada se celebró a lo mejor de la música popular con actuaciones en vivo y grabadas.

Destacaron las presentaciones de Bruno Mars y Anderson; Jennifer López presentó una versión pregrabada de On My Way, tema la próxima comedia romántica Marry Me.

Julieta Venegas, Tainy y Bad Bunny interpretaron Lo Siento BB.

Otros premios

Megan Thee Stallion

Artista femenina favorita de hip hop.

Además, su disco Good News ganó álbum favorito de hip hop y el tema Body en una nueva categoría: canción de tendencia favorita.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo se llevó el reconocimiento de artista nuevo favorito.

Taylor Swift

La artista se llevó el premio por álbum pop favorito por Evermore, también artista pop femenina favorita. En total ha ganado 34 premios AMA.

Ed Sheeran

Artista masculino favorito.

Bad Bunny

Artista latino masculino favorito.

Además, El último tour del mundo obtuvo el premio de álbum latino favorito.

Becky G

Artista latina femenina favorita.

Machine Gun Kelly

Artista de rock favorito.

Kiss Me More

La canción de Doja Cat y SZA ganó como colaboración del año.

Doja Cat

Se llevó los premios a la artista femenina favorita de R&B y álbum favorito de R&B por Planet Her.

Kanye West

Fue nombrado artista de góspel favorito.

Underwood

Artista inspiradora favorita y artista country femenina favorita.

Luke Bryan

Fue nombrado artista country favorito.

The Weeknd

Artista masculino favorito de R&B.

Drake

Artista masculino favorito de hip hop.

Gabby Barrett

Álbum country favorito por Goldmine, y canción country favorita por The Good Ones.

Con información de AP.