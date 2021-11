Incidente entre Verstappen y Hamilton no será reexaminado

El percance que tuvieron el piloto holandés de Red Bull y el campeón mundial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil no requerirá la reevaluación de los comisarios y no habrá sanción

DOHA.- La defensa de Max Verstappen (Red Bull) contra el intento de adelanto de Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 la semana pasada no será reexaminada y el recurso presentado por la marca alemana ha sido desestimado, señalaron los comisarios de la FIA este viernes.

Atacado por el británico por el exterior en la 48ª vuelta, Verstappen defendió con agresividad y llevó a su adversario -y él mismo- fuera de la pista durante unos instantes.

Los comisarios estimaron que no era necesario investigar el incidente al considerarlo un hecho de carrera.

Pero a posteriori Mercedes pidió la revisión, añadiendo que tenía “nuevas pruebas que no estaban a disposición de los comisarios de carrera en el momento de tomar su decisión”.

El jueves las dos escuderías comparecieron ante las instancias dirigentes, con Mercedes añadiendo imágenes de cámaras del monoplaza de Verstappen.

Los comisarios reconocen que la secuencia es “nueva, no disponible en el momento de la decisión y pertinente”, pero no “significativa”.

Los comisarios estiman que la secuencia no muestra nada especial que sea particularmente diferente a los otros ángulos disponibles que modifique particularmente su decisión, basada en las secuencias iniciales”, añadieron.

“Lo esperábamos completamente”, respondió el jefe de la escudería Mercedes Toto Wolff, en conferencia de prensa, después de que se ofreciera la decisión.

Queríamos abrir las conversaciones sobre el tema, porque probablemente continuará en las tres carreras que quedan, por lo que el objetivo se consiguió”, añadió el austriaco, asegurando que el objetivo no era que Red Bull fuera sancionado.

El jefe de Red Bull Christian Horner, a su lado en la rueda de prensa, consideró que “es evidente que es la buena decisión”. “Si no se hubiera abierto la caja de Pandora sobre otros muchos incidentes”, añadió.

Hamilton es segundo en el Mundial a 14 puntos de Verstappen antes de las tres últimas carreras; Qatar este fin de semana, Arabia Saudita y Abu Dabi.