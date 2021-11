Tres propuestas, moderadas, para la Suprema Corte

By

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, lo anunció en Twi-tter: “El presidente @lopezobrador_ entregó hoy al @senadomexicano la terna para la vacante de ministro de la @SCJN, integrada por: Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf. Todas personas honorables y capacitadas para la posición de ministro”. Quien resulte electo remplazará a Fernando Franco González Salas, quien concluirá su periodo de 15 años el próximo 12 de diciembre. En 2006, el entonces presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación Carlos Abascal lo incluyeron dentro de la terna de candidatos a ministros (los otros dos fueron Rafael Estrada Sámano y María Teresa Herrera Tello). Era subsecretario de Trabajo. Quedó bien representada la derecha panista en su versión foxista, o viceversa, como quieran. ¿De qué ideología son los tres propuestos? Son moderados de la línea amloista. Será el número cuatro del periodo de López Obrador. Los primeros son Juan Luis González Alcántara Carrancá (gracias a quien sigue libre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca), Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa.

Una píldora anti-Covid-19

Cuando más de 60 por ciento de la población mundial ha sido vacunada, y los laboratorios han ganado una fortuna con la producción de biológicos, Pfizer solicitó a los reguladores de Estados Unidos la autorización para uso de emergencia de su píldora contra el Covid-19, que podría proteger aún más a los pacientes de alto riesgo de los peores efectos de la enfermedad. Está dispuesto a compartir con otros laboratorios la producción. A diferencia de la mayoría de los tratamientos, este fármaco podría ser administrado en casa, es decir, sin necesidad de acudir a un hospital. Las acciones de Pfizer subieron de precio en el mercado de Nueva York. Pfizer dijo que invertirá hasta mil millones de dólares para respaldar la fabricación y distribución de la píldora. La administración del presidente Biden planea comprar suficientes píldoras para tratar a 10 millones de pacientes, según personas familiarizadas con el asunto, de acuerdo con lo publicado por Bloomberg. Los médicos han estado pidiendo más y mejores terapias para tratar el coronavirus, y Pfizer presentó antes un antiviral oral contra el Covid para la aprobación de los reguladores.

Toyota, el auto de hidrógeno

La demanda mundial de petróleo (y la producción) tendría que bajar en un 75 por ciento en los próximos 30 años desde los niveles actuales para poner al mundo en el camino hacia las emisiones contaminantes cero para 2050, informa la publicación Platts. Supuestamente será el automóvil eléctrico el que sustituirá la flotilla mundial –en México actualmente circulan 50 millones de vehículos movidos por gasolina y diésel. Toyota Motor está probando en Japón un automóvil experimental de hidrógeno, un vehículo que, afirma, podría preservar millones de empleos en el sector automotriz. La compañía exhibió en el Circuito Internacional de Okayama, en el oeste de Japón, un automóvil Corolla Sport, movido por un motor GR Yaris, originalmente de gasolina, pero reconvertido a hidrógeno. El enemigo es el carbono, no los motores de combustión interna. No deberíamos concentrarnos en una sola tecnología, sino hacer uso de las tecnologías que ya poseemos, dijo Akio Toyoda, el presidente de Toyota. La neutralidad de carbono no se trata de que uno tenga una sola opción, sino de mantener abiertas las opciones. Toyoda condujo el prototipo de hidrógeno. Sabe de lo que habla, para eso le pagan más de un millón de dólares a la semana.

