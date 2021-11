Santiago Nieto: boda y escándalo

By

– Dólares en sobres, sin declarar

– Secretaria renuncia por vuelo

– ¿Por qué la nombró Sheinbaum?

El tema da para una serie de las que se difunden a través de Netflix. Buscador de la mayor discreción para su boda, Santiago Nieto Castillo, el muy mediático funcionario mexicano responsable de prevenir y combatir el lavado de dinero, organizó su enlace matrimonial en Guatemala, en cuyo aeropuerto agentes revisaron un vuelo privado de convidados a la fiesta y encontraron 35 mil dólares no declarados.

A partir de ese incidente se detonó un escándalo que significó la renuncia de la secretaria de turismo de la Ciudad de México, Sara Paola Gálico Félix Díaz, la develación de nombres de algunos de los invitados relevantes (varios de ellos, susceptibles de ser investigados por el personaje matrimoniado) y la aparición en escena de Juan Francisco Ealy Ortiz, el director de El Universal, uno de los diarios a los que el presidente de la República menciona con frecuencia de manera negativa.

Aun cuando se ha dicho que eran para atención médica de Ealy Ortiz los miles de dólares detectados en el avión particular (repartidos en siete sobres, como si fueran un regalo para los viajeros invitados; costumbre de reparto de dinero en efectivo que algunos conocedores de la élite de ese diario adjudican a su director), el tema ameritaría un ejercicio de transparencia del riguroso Nieto Castillo, a fin de no quedar entrampado en historias oscuras a cuenta de ceremonias y hechos que ya no quedaron sólo en el ámbito de lo privado o familiar.

En lo inmediato, la secretaria capitalina de turismo renunció. Lo inexplicable radica en las razones que habrían llevado a Claudia Sheinbaum a elevarla a ese puesto a partir del 20 de septiembre de este año (no duró ni 50 días), aun cuando evidentemente no tenía concordancia con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

La ex secretaria está casada con Jorge Rizo Oñate, presidente del consejo de administración de la Editorial RH, de Eduardo Ruiz Healy (https://bit.ly/3CWJAzB) y ha sido colaboradora de ese portal y de El Universal; fue embajadora en la Ciudad de México para la difusión de la película Inesperado, contraria a la suspensión voluntaria del embarazo, invitada por Eduardo Verástegui (https://bit.ly/3kfK50o), el actor y productor de derecha extrema que además difundió, como invitado, imágenes de la boda de Félix Díaz con Rizo Oñate en enero del año en curso, en punto alto de la pandemia y prohibición de actos masivos, lo que le valió observaciones de la jefa de gobierno (https://bit.ly/3013Ql2).

En su historial está la participación en 2010 en el programa La Academia, de Televisión Azteca. Ahí dijo: Tuve un sueño: que me decía mi bisabuelo que tenía que entrar a La Academia; mi tío tatarabuelo fue Porfirio Díaz, su hermano tuvo un hijo que fue mi bisabuelo el general Félix Díaz. Por tal genealogía no usa el apellido Gálico Díaz sino Félix Díaz (https://bit.ly/3wtdjxJ). Fue diputada federal a nombre del partido Verde y en abril de 2017 pasó a Morena (https://bit.ly/3bNrmEL). Luego de una derrota electoral, Sheinbaum la nombró directora del Fondo Mixto de Promoción Turística del gobierno capitalino.

En su breve paso por la Secretaría de Turismo, asignó directamente un contrato por 15 millones de pesos al productor y director teatral Alejandro Gou, para el desfile del Día de Muertos, quien iba en el vuelo privado, según el columnista Darío Celis, autor de la primicia del caso.

Como puede verse en este retablo de intereses, entremezcladuras y zonas opacas, el error de Paola Félix Díaz no fue solamente subir a un avión privado para ir a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, llegada al cargo por la fuerza legislativa de Morena aunque impugnada por algunos personajes de la 4T.

Ya no hubo espacio para analizar la aberración de Morena al aceptar a Manuel Espino y sus aspiraciones electorales, así que ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx