CIUDAD DE MÉXICO.- La estatua del almirante genovés Cristóbal Colón (ca. 1451-1506), retirada en octubre de 2020 de la glorieta que lleva el nombre de quien realizó el llamado descubrimiento de América, ubicada en Paseo de la Reforma, ya tiene un nuevo espacio.

Durante la IX Sesión Extraordinaria, integrantes del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) aprobaron “por unanimidad” reubicarla al Parque América, que se localiza en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La escultura, realizada en 1877 y catalogada como Monumento Histórico en 1956, por decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, será colocada en el centro del parque del lado este.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se analizaron más de 20 lugares para la reubicación de la estatua; y el sitio, al que será llevada próximamente, es “idóneo para su conservación y preservación, además de apreciar su valor artístico”, explicaron.

Se propuso el Parque América Polanco por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra, en la tercera sección de Polanco, en la avenida Horacio; ya que, entre otras características, se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas. Además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Aún no se define si será Tlalli, la escultura de Pedro Reyes, la que ocupe el lugar que tenía la de Colón en el Paseo de la Reforma; lo cierto es que, según se dijo, el espacio se encuentra destinado a una figura que rinda homenaje a la mujer indígena.

El conjunto escultórico ha sido objeto de una serie de cuestionamientos. En 1990, se llevó a cabo una marcha con contingentes de diferentes pueblos originarios y ahí dio inicio la primera quema de ofrendas florales colocadas en el monumento.

En 1991, se presentaron más protestas por el Día de la Raza; pero fue hasta 1993 que, derivado de la vandalización, se solicitó proteger la escultura con tapiales.

En 2020, se creó el movimiento Lo Vamos a Derribar, formado por colectivos para destruirla, por lo que se retiró la escultura para comenzar los trabajos de conservación.