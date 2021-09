CIUDAD DE MÉXICO. La melancolía es un gran mito que, durante el Siglo de Oro español, fue una de las enfermedades mentales más peligrosas. Ésta se ha filtrado en la historia de las ideas y se ha transformado en depresión, explica Roger Bartra (Ciudad de México, 1942), quien participará el próximo domingo en el Hay Festival Querétaro 2021, en una charla con Jacobo García, donde hablará de su libro Melancolía y cultura. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro (Editorial Anagrama).

Sí hay un lado triste de la historia, pero no de ese pasado dorado que supuestamente existió, sino de una tragedia real y cotidiana que hay que observar en toda su complejidad e impedir que sea reducida a estereotipos falsos e inventados que sólo sirven para estimular identidades absurdas”, explica en entrevista con Excélsior.

Una de las imágenes recurrentes a lo largo del siglo XX, señala Bartra, fue la del azteca derrotado, “quien era pintado por los muralistas como un ser triste, melancólico y aplastado. Basta con leer la selección de fragmentos de poesía náhuatl que preparó Miguel León-Portilla en La visión de los vencidos para tener esa idea de un pueblo originario melancólico y triste”.

¿Es dañina esa visión melancólica?, se le pregunta. “La melancolía como un gran mito, no es dañina. Lo que sí es dañino es el nacionalismo, esa corriente política extremadamente peligrosa y antidemocrática que quiere fundar el poder político sobre la base

de una unidad en la identidad nacional.

Durante el siglo XX, México fue un país que albergó un nacionalismo muy potente. Por suerte, a finales del siglo pasado ese sentimiento aminoró y auspició la transición democrática. Entonces, se resquebrajó la idea antigua de una identidad nacional y se comprendió que podíamos ser mexicanos de muchas maneras”, asevera.

¿Qué es entonces la melancolía? “La melancolía ha sido un mito, un conjunto de ideas. Ahora nos despierta ideas poéticas, pero en la antigüedad fue un término científico que utilizaban los médicos para referirse al humor negro.

Este mito tiene un lado positivo, porque nos hace pensar en la existencia, la identidad personal, la pérdida de seres amados, etcétera. Además, una parte de su historia está ligada al genio literario, artístico y militar y político, así que es un concepto variado que no es dañino, pero sigue siendo

muy interesante su reflexión”, asevera.

¿Sor Juana Inés de la Cruz fue una autora melancólica? “Aunque es muy difícil pensar en cómo sería esa mujer encerrada en un convento de aquella época, evidentemente gozaba mucho la vida al escribir. Sor Juana fue una de las escritoras más importantes del Siglo de Oro y, como la mayoría de los autores de su tiempo, tomó muchas metáforas de la teoría hipocrática y galénica que entonces predominaba”.

Esas ideas, abunda el también autor de El salvaje en el espejo, llegaron a España y a Europa (desde Grecia) traídas por los pensadores árabes. Un ejemplo fue el gran médico y humanista Juan Huarte de San Juan, que influyó en Cervantes y en su famoso Quijote; y ocurre lo mismo con Sor Juana o con otros autores como William Shakespeare y Michel de Montaigne”, apunta.

¿Considera que al pintar a esos mexicas derrotados se influyó en el imaginario de lo mexicano? “Sí… y, a su vez, los muralistas fueron influidos por Los Contemporáneos, por filósofos como Samuel Ramos, las canciones rancheras y esa idea del indio agachado y dormido debajo del nopal, una imagen (que se tradujo) como el mexicano aplastado por un complejo de inferioridad y se hizo

muy popular”.

Y añade: “No se puede reducir la historia a estereotipos. Sólo se hace eso cuando se quiere inventar una identidad nacional. Eso pasó el siglo XX y se intenta volver, por ejemplo, en este mes seremos bombardeados por esos intentos de volver al nacionalismo que rinde culto a un pasado prehispánico que se inventa y se imagina como una edad de oro, algo destruido por los malvados españoles”.

¿Es usted melancólico? “No, no soy en lo más mínimo melancólico. Para mí sólo es un tema intelectual que me atrae, pero no soy depresivo, triste ni melancólico”, finaliza Roger Bartra.