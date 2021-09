CIUDAD DE MÉXICO.- En el tema personal, los últimos meses no han sido los mejores para Javier ‘Chicharito’ Hernández, pues además de su separación, su ex lo ha acusado de ser un mal padre.

No puedes perderte: Amigo de YosStop revela que la influencer paga por protección en la cárcel

Dentro de su equipo le costaba trabajar en equipo, la prensa lo acusaba de soberbio, sus compañeros lo tildaban de arrogante e incluso se dijo que en los vestidores las cosas escalaron más de una vez.

Por si fuera poco, el jugador se lesionó y su familia se estaba desmoronando: la muerte de su abuelo y la separación con Sarah Kohan lo tenían al borde del colapso.

Es por ello que Javier Hernández iniciara un nuevo proyecto ‘We Are Not Robots’ (No Somos Robots) un podcast que estrenará el proximo 23 de septiembre en donde hablara de sus experiencias y la importancia de la salud mental.

Caí en una depresión profunda. No era responsabilidad ni del covid, ni de la muerte de mi padre, ni de las personas relacionadas a mis situaciones personales, ni que si el clima, ni que la ciudad. Creo que tenía un vacío tan fuerte conmigo mismo que luego me di cuenta que solamente se iba a llenar con amor propio y nada más”.

Hace unos meses Javier ‘Chicharito’ Hernández había sorprendido al lanzar el programa ‘Naked Humans’ en donde mostraba facetas de su vida en pareja y con su coach de vida Diego Dreyfus.

El manejo de la salud mental es uno de los problemas más críticos que enfrentan los jóvenes hoy en día. Este podcast busca crear conciencia y brindar consejos. Hoy más que nunca es importante que los jóvenes tengan acceso a una plataforma que les permita expresarse y conectarse entre sí”, señaló el futbolista.

Esto desde luego le ha valido críticas por un lado, pues algunos creen que Javier Hérnandez no tiene ni la preparación, ni los estudios en psicología para hablar de estos temas, como lo hacen muchos otros famosos irresponsablemente como Bárbara de Regil.

Pero por el otro lado, muchos aplaudieron la valentía del futbolista, pues así como otros deportistas, como Simon Biles, ha dejado en claro que la salud mental es necesaria en una sociedad que parece exigir cada vez más de nosotros.