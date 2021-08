DURANGO, DGO.- El rector de la Universidad Juárez, Rubén Solís Ríos, recibió de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, encabezadas por su director, Carlos Humberto Castañeda Lechuga, las placas que avalan la reacreditación nacional del programa de licenciatura que ahí se ofrece.

Las placas de reacreditación son el testimonio de la calidad del programa educativo, la actualización y perfiles de sus docentes, el trabajo competitivo de su personal administrativo, así como las modernas y funcionales instalaciones que reconoce el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física, A.C. (COMACAF).

En el lobby del auditorio “Guadalupe Victoria”, el rector Rubén Solís destacó que “… lo hoy alcanzado con la reacreditación no sólo es un galardón para la Universidad; es, sobre todo, un desafío y una responsabilidad que nos obliga a continuar sumando esfuerzos para seguir trabajando para llegar a ser la institución a la que aspiramos, pues no hay que olvidar que las acreditaciones son un proceso permanente, el cual no podemos eludir si queremos cumplir con nuestra misión institucional”.

Agregó que “… en la Universidad tenemos el 95 por ciento de nuestros programas con reconocimiento de calidad, y cuando iniciamos esta administración se tenían dos programas acreditados internacionalmente, el de Contador Público y el de Ingeniero Forestal, y el compromiso que se hizo fue de trabajar, de avanzar más y apoyar a los programas como el de ustedes, de la Licenciatura en Ciencias de la Cultura Física y Deporte, para avanzar hacia el proceso de acreditación internacional”.

Y en ese tenor, agregó que “… hemos logrado acreditar internacionalmente el programa de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina y Nutrición; el de Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y el de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”.

Por su parte, el director universitario, Carlos Castañeda Lechuga, destacó el crecimiento en infraestructura que tuvo la Facultad a su cargo, gracias al apoyo decidido del rector Rubén Solís y de su visión para continuar en la calidad educativa, lo que llevó a cumplir con los indicadores de calidad que marca el organismo acreditador.

Castañeda Lechuga señaló que la reacreditación representa un reconocimiento al esfuerzo universitario y agradeció a su equipo de trabajo por todo lo hecho durante la pandemia, pese a las dificultades que esta trajo, para cumplir con todos los requisitos indispensables.

“El equipo que hoy me acompaña refrenda el compromiso de continuar con el rigor de trabajo, ya que al ser un programa reacreditado el compromiso es doble, pues tendremos visitas de seguimiento por parte de los evaluadores”, comentó.

Además, dijo, “… ya estamos en un trabajo de planeación participativa para alcanzar los indicadores y solicitar la visita del Comité de Acreditación Internacional”.

Durante la reunión, el maestro Castañeda Lechuga presentó a su equipo de trabajo, que fue ampliamente felicitado por el rector Solís Ríos por su compromiso institucional, y que, aun cuando muchas actividades se detuvieron por la pandemia, la comunidad de la Facultad se las ingenió para trabajar, cuidando ante todo su salud y la integridad física de todos los que en ello participaron.

Para finalizar, el rector reiteró el apoyo para la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte para salir adelante de manera exitosa en su proceso de mejora continua.