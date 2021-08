Los hacedores de leyes siguen sucumbiendo a sus caprichos y a sus ansias de poder, cuando quieren y les conviene, aluden a su responsabilidad de representar al pueblo, cuando sus hechos están encaminados a satisfacer sus ambiciones de mantener el poder y el dinero bajo su control.

Antes, para fortalecerse construyeron la figura de coalición parlamentaria para incrementar su fuerza en el Congreso. Firmaron un acuerdo con el objetivo de compartir la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que las tres principales fuerzas la presidieran un año cada una. Y solo le cumplieron al PRI y dejaron en el camino al PAN, quien debería estar presidiendo la JUGOCOPO.

Hoy los diputados de MORENA y del PT que integran la fracción parlamentaria denominada “Cuarta Transformación” a dos semanas de concluir la Sexagésima Octava Legislatura han presentado a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma al artículo 86 y 87 fracción VI.

Con la primera (Art.86) pretenden evitar que la Junta de Gobierno y Coordinación Política quede en manos de la fracción parlamentaria que “cuente con la mayoría absoluta de diputados del Congreso”, que visto en prospectiva sería la fracción parlamentaria “Va por Durango” integrada por los 16 diputados del PRI, PAN y PRD.

Por ello ahora pretenden que “La presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se integrará anualmente atendiendo en forma decreciente a la votación total alcanzada por cada partido político en la elección inmediata anterior”. Y que en lo sucesivo las reformas a la Ley Orgánica deberán contar con mayoría calificada.

Y motivan su iniciativa en los resultados electorales del pasado 6 de junio, en que ellos alcanzaron 181 mil 427 votos, el PRI 133 mil 160 y el PAN 103 mil 211 y es en ese orden prevén la presidencia de la JUGOCOPO durante los tres años de ejercicio constitucional de la Sexagésima Novena Legislatura.

Sin embargo, de acuerdo con las constancias de mayoría entregadas a éstos partidos, Morena, aunque su marca haya acumulado la mayor votación en el estado, solo logró conseguir cuatro diputaciones de mayoría en el distrito X, XI y XII ubicadas en la Comarca Lagunera y concretamente en el municipio de Gómez Palacio. Allí los ciudadanos decidieron que MORENA los representara en el Congreso, y justo por esa votación logro cuatro diputaciones de representación proporcional.

Para el caso de la Alianza “Va por Durango” que integra el PRI, PAN y PRD, lograron una votación conjunta de 248 mil 848, incluidos los 12mil 477 por el PRD. Con esa votación los ciudadanos decidieron que el PRI los represente cinco distritos: II, IV, VI y XV; el PAN en los distritos I, V, VII y VIII; el PRD en el III y el XIV.

Además de cinco más por la vía plurinominal, tres para el PRI y dos para el PAN, aunque sigue la disputa legal por uno de los diputados plurinominales del PAN, aún se espera la sentencia de la instancia donde se litiga.

En este escenario en el que el peso de MORENA en la próxima legislatura será de siete diputados, que constituyen menos de un tercio del total de los miembros de la Legislatura, ¿cómo pretende seguir gobernando al Poder legislativo?

Con la segunda reforma (Art.87 fracc. VI), buscan además tener el control del Secretario General del Congreso, al adjudicarle a la JUGOCOPO su designación o remoción y le establece también como “candado” el voto de la mayoría calificada.

Es decir, no solo pretenden hacerse de la JUGOCOPO sino también del Secretario General, para controlar los recursos financieros, humanos y materiales del Congreso.

No obstante, la iniciativa ya sigue su curso normal y en las próximas horas podrían presentarse diferentes escenarios, dependiendo de actores internos y externos a ese Poder.

1. La presencia del Secretario General de Gobierno Héctor Flores Ávalos, en la sede del Poder Legislativo luego que los bandos políticos sacaron sus sables. En breve sabremos si fue a dar línea, a quién y en qué sentido.

2. La actividad de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por la priista Catalina Mercado, quien citó a reunión este jueves. Hasta donde se sabe, el orden del día indicaba sacar adelante el rezago de la comisión, lo que indica que allí habría práctica dilatoria, puesto que la iniciativa en cuestión apenas fue remitida para su trámite el pasado martes. Y sólo requieren mantenerla así hasta este fin de semana para echar por tierra la intentona Morenista.

3. Si la línea del Bicentenario a través de Flores Ávalos, es para dejar manos libres a los Morenos, previo acuerdo con el ex gobernador Jorge Herrera Caldera, con quien el gobernador mantiene comunicación constante, habría complicación para los diputados de la Alianza “Va por Durango” y en el futuro para el que manda en el Ex Internado Juana Villalobos.

4. En caso contrario, los diputados de Morena que detentan el poder en el Parlamento Local, estarían entrando en una lucha frontal con los integrantes de la Alianza “Va por Durango” y del jefe del Bicentenario.

Si la presión de los Morenos les alcanza para llevar la iniciativa hasta el Pleno de Sesiones y con su mayoría la sacan adelante, aún les queda la ruta de la publicación en el Periódico Oficial del Estado y eso recae en la cancha del Ejecutivo, en donde podrían aplicarle la práctica dilatoria.

Porque aunque el transitorio de la iniciativa no prevé su publicación y solo ordena su entrada en vigor el 30 de agosto del año 2021, justo un día antes de la instalación de la nueva Legislatura, ésta carecería de valor al no ser publicada. Si aluden a la misma Ley Orgánica que indica que su modificación no requiere de la promulgación del Estado, en este, como en otros casos similares, siempre prevalecerá el mandato constitucional.

Y si el agua llega al río, los partidos que integran la alianza aún contarán con opciones en la vía jurisdiccional: Juicio Electoral, Controversia Constitucional, Juicio de Amparo, habría que intentarlos todos, que cada partido promueva una vía, y evitar equivocarse ahora que ya no cuentan con la pericia de Rosauro Mesa en el PRI y del “Chino” en el PAN.

Es increíble que a estas alturas los diputados de MORENA estén luchando por dejarle a su siguiente bancada el control del Congreso y sus finanzas, cuando deberían estar preparando la entrega de su encargo y preparando la sesión preparatoria con los diputados electos, para llegar el día 31 de agosto a la Sesión Preparatoria Final, en que deben clausurar su legislatura y tomar protesta a los nuevos diputados.

Sería histórico en el país que los legisladores de la Alianza “Va por Durango” no se presentaran a rendir protesta, ni siquiera en el plazo de los 10 días que marca la ley, y que los suplentes hicieran lo mismo para impedir la instalación de la legislatura.

Tan fácil que sería que los hacedores de las leyes las cumplieran. Pues como dice uno de mis mentores jurídicos:

“Sin duda el parlamento se integra por parlamentarios, en nuestro caso diputados, es lo que se debe de tomar en cuenta, el número de diputados que integran la cámara, esa es la esencia del sistema electoral en México”