CIUDAD DE MÉXICO.- En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de haber sido medallista de bronce en Tokio 2020 y elemento destacado de la Selección Mexicana de Futbol a lo largo del torneo olímpico, el defensa central, Johan Vásquez, confirmó el interés de clubes europeos por sus servicios, donde en las últimas horas, ha surgido el nombre del Genoa italiano.

Es un sueño para mí el ir. La verdad, no voy a mentir, sí hay interés, hoy están aquí con mis representantes, con Pumas, hay ofertas, pero creo que estas semanas son claves”, comentó.

Sobre un posible salto a la Selección Mayor de México, el zaguero universitario se declaró listo en caso de ser requerido por Gerardo Martino en las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo.

Siempre me he sentido listo, creo que solo faltan oportunidades, ojalá que en estas convocatorias que se vienen se me dé. Hay que esperar, tener mucha paciencia en ese sentido y a sumar en lo que venga”, culminó.