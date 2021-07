Hasta junio de este año, el Padrón de Importadores y Exportadores en el mercado energético registraba 180 jugadores, de acuerdo con el analista Ramsés Pech.

Ahora… la incertidumbre abraza al sector tras una decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que podría traducirse en un alza de precios en los combustibles.

Te explicamos:

El SAT y la Secretaría de Energía (Sener) informaron sobre la suspensión de 82 empresas del Padrón de Importadores y Exportadores, debido a que los contribuyentes no cumplieron a cabalidad con el reglamento de comercio exterior.

Entre los afectados se encuentran Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Gasopipas, Minera Bismark, Petroleum Services International, World Fuel Services Mexico, Santa Fe Energy Group y Compañía de Gas de Tijuana.

Actualmente quedan 122 empresas con permisos vigentes para importar.

Los precios de los combustibles podrían subir si algunos de los ‘jugadores’ que revisa la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son clausuradas y no pueden enviar producto.

Todo el producto tendría que ser trasladado por ruedas, lo que incrementaría el costo en algunas regiones que mueven por tren.

Una de las razones de la suspensión del padrón podría ser porque no cumplían con la Ley de Almacenamiento, de acuerdo con César Cadena, presidente del clúster energético de Nuevo León.

Sener estipuló, recordó Cadena, que si no se contaba con infraestructura para almacenar y un inventario estratégico de combustible, las empresas no tendrían permiso de operar.

“Desde 2017 se impulsó con la política que los comercializadores y distribuidores desarrollaran infraestructura de almacenamiento, no obstante, algunos no han desarrollado esta infraestructura, por lo que al no poder tener almacenamiento propio podrán hacer uso del mecanismo de tickets.

“Esto significa que un comercializador o distribuidor que sí cuenta con esta infraestructura para almacenar podrá venderles derechos sobre sus inventarios para acreditar el cumplimiento de la obligación”.

Aunque las empresas afectadas no han aportado en el último año, librando al mercado de algún impacto, el riesgo del incremento de precios también podría desprenderse porque las empresas que sí tienen permisos podrían encarecer los precios, sin tener competencia.

En junio, Eduardo Pérez Motta, extitular de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), comentó que el precio de la gasolina se elevará debido a cambios en las reglas de importación y exportación de hidrocarburos.

“Nos va a pegar a todos directamente porque somos consumidores directos de combustible una gran mayoría de este país e indirectamente”, comentó.

Los precios promedio de las gasolinas a nivel nacional tuvieron cambios muy ligeros en la última semana, con respecto a la anterior.

Con corte al 16 de julio, la gasolina Magna tuvo un precio promedio nacional de 20.54 pesos por litro; la Premium tuvo un costo de 22.32 pesos por litro; y el diésel, de 21.67 pesos por litro, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el reporte anterior, con datos al 9 de julio, los precios promedio para la Magna, la Premium y el diésel fueron de 20.55 pesos, 22.32 y 21.68, respectivamente.

Con información de Héctor Usla y Felipe Gazcón*