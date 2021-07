CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Lainez se sitúa como el jugador exponencial del Tri Olímpico. Por su cabeza, como por la de muchos otros, pasa el recuerdo de hace nueve años cuando México asombró al mundo con una victoria ante Brasil en la final de Juegos Olímpicos.

Lainez, con 21 años, jugador del Real Betis, quiere repetir ese gran éxito mexicano según contó al portal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

¿Qué significa estar en unos Juegos Olímpicos?

Es una alegría muy grande y también una responsabilidad, ya que sabemos que representamos a México. Sin duda alguna, estoy muy orgulloso y también el equipo, porque sabemos que tenemos las capacidades para hacer grandes cosas.

Hablando de grandes cosas. Tenía entonces 12 años, pero, ¿cómo recuerda el oro de México en Londres 2012?

Estaba en mi casa, con mis papás y tomando fotos ahí frente a la tele. Yo creo que fue una experiencia súper bonita que nos hicieron vibrar a todo el país, enseñándonos que sí se puede si lo queremos realmente. Estamos felices por los que lograron pasar a la historia.

A lo largo de su carrera, ¿pudo conocer después a alguno de estos futbolistas?

Afortunadamente sí. En la selección mayor hemos coincidido muchas veces, son personas ejemplares que siempre nos han transmitido las buenas vibras. Son personas que nos hacen sentir muy orgullosos y siempre nos han respaldado a los que somos más jóvenes.

¿Se puede repetir este oro en Tokio 2020?

Es la mentalidad que tenemos. Yo creo que es para lo que se ha preparado este grupo. Es para lo que trabajamos y para lo que está este equipo hablando.

En lo que para algunos es un ciclo Olímpico más, a usted le ha cambiado la vida con mundiales juveniles, selección mayor, campeón en México, su llegada al Betis, bendita locura, ¿no?

Sí, gracias a Dios yo creo que me ha tocado vivir todo muy deprisa. Empecé muy pequeño y desde ahí no he parado. Pero yo creo que es para lo que siempre me preparé, lo que siempre quise. Desde mi debut, después irme a España y todo el proceso que he tenido con las selecciones menores… todo esto sin duda alguna me ha ayudado a ser un mejor futbolista y a ser mejor persona.

Precisamente por este progreso tan rápido, ahora se presenta como uno de los referentes de la selección mexicana. ¿Lo ve como demasiado peso en sus hombros?

Yo creo que si la gente se enfoca un mí, es algo bueno, pero este equipo se enfoca más en lo colectivo. Creo que todos tenemos la misma responsabilidad, sabemos que cualquiera puede estar en el campo. Así como yo, el que está en mi posición también puede cumplir de la misma manera.

¿Cómo analiza el grupo de México en Tokio, con Sudáfrica, Francia y la anfitriona, Japón?

Sabemos que son grandes equipos. Si están aquí es porque han hecho las cosas bien en su proceso para estar en unos Juegos Olímpicos, por lo que el nivel ya es muy alto.

Precisamente México comienza su andadura en los Juegos contra Francia. ¿Qué destaca de este equipo?

Es un rival muy bueno, preparado, ya lo hemos visto, tienen muy buenos jugadores, grandes nombres también.

Usted juega en España. ¿Qué opina de la selección española que va a Tokio 2020?

Tan sólo ver la convocatoria, uno se da cuenta que tienen un equipazo. Todos jugando igual en Primera División, la mayoría titulares en sus equipos. Tiene mucha calidad y tiene muy buen equipo. Espero que les vaya bien antes de que se enfrenten con nosotros, si llegara a pasar.

Ha tenido momentos agridulces con selecciones menores, ahora quiere un oro en Tokio 2020. ¿Qué ha cambiado?

Sin duda alguna todos esos momentos me han hecho crecer, como futbolista y como persona. Yo creo que me han fortalecido porque no nos ha ido de la mejor manera. Siempre he sabido sobreponerme a ese tipo de cosas e impulsar mi carrera para estar de la mejor manera. Estoy con ganas. El equipo está con ganas. Yo creo que es un equipo que está consolidado. La mayoría juega en Primera División, son titulares en sus equipos y estoy plenamente confiado de que vamos a hacer las cosas muy bien.

Si tuviera que decir alguien determinante en su equipo en estos Juegos, ¿a quién destacaría?

Yo me quedo con todos porque somos una familia, estamos muy unidos y no pienso que uno va a ser más importante que todos.