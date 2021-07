CIUDAD DE MÉXICO.- La principal figura del equipo mexicano es Adrián González, jugador ganador de dos bats de plata, cuatro guantes de oro y convocado cinco veces al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Benjamín tiene la ventaja de dirigirlo desde abril

Me preguntaron mucho antes si no iba a ser difícil dirigir a un jugador con tanto cartel, y le decía que no sabía, que realmente nunca había dirigido a un jugador así. Hoy te puedo decir que todo lo contrario, es un jugador muy disciplinado y con mucho compañerismo.

Con toda la experiencia y la buena disposición que tiene, siento como si tuviera a un coach en el terreno. Muchos hubieran podido pensar que sólo jugaba bien porque quería ir Olímpicos, pero hoy ya sabiéndose llamado, la forma en la que juega, habla de su compromiso con Mariachis”, explicó Gil.

EL CAMINO DEL TRICOLOR

La selección inicia mañana en la Ciudad de México su concentración previa a los Juegos Olímpicos y permanecerán ahí haciendo sus entrenamientos hasta el 22 de julio, que tienen su salida a Japón.

El 24 y el 25 de julio tendrán un par de partidos de preparación contra el equipo de Hiroshima Toyo Carp, y el 27 se instalarán el Villa Olímpica para iniciar su participación el 30 de julio (noche de 29 de julio en México), frente a República Dominicana.

Como beisbolista uno piensa en el principal evento la Serie Mundial, o el Clásico Mundial ahora, pero no hay nada como los Juegos Olímpicos”, dijo Gil. “Estoy muy honrado con este honor, y con la responsabilidad grande, porque yo sé que, de ganar, será algo que le va a servir mucho a todo el beisbol mexicano”.