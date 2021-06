CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado Alonso Beceiro, defensor de Ginny Hofmann y Alexa Parra, reveló en entrevista para el programa “De Primera Mano” que renunció a representarlas porque notó cosas raras tras la detención del actor Héctor Parra.

“Yo los asuntos los manejo conforme a estricto derecho, y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado, pues yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”, señaló el abogado.

Al ser cuestionado sobre si Ginny y su hija hicieron cosas indebidas en este caso contra Héctor, el licenciado explicó: “lo que te puedo decir es que conforme a las diligencias de estricto derecho practicadas en la Fiscalía, las cosas no estaban tan claras para las pretensiones de ellas, yo les dije que teníamos que sujetarnos a los dictámenes específicos de la Fiscalía y a los resultados reales que son arrojadas […] pero ellas querían acelerar las cosas o conseguirlas a cualquier forma, entonces decidieron acudir a otros profesionistas, pero además decidieron involucrar en esto a personas del poder legislativo, a un diputado que no tiene nada que ver en la administración de justicia e influye o busca influir en los resultados”.

Y al escuchar el nombre de Sergio Mayer, el abogado agregó: “claramente, cualquier abogado sabe que no tiene nada que hacer un diputado yendo a presentar denuncias o acompañar a una de las partes, sea víctima o sea el inculpado, porque eso rompe el equilibrio procesal”.

Sobre si él cree que Parra es culpable o inocente, Beceiro comentó:

“Hay muchas cuestiones muy extrañas en este expediente, me sorprende mucho que el diputado diga que él acompañó personalmente a Ginny y a su hija cuando meses antes mi despacho ya había presentado la denuncia y se estaba actuando sobre la misma, eso nada más me permite suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mismos hechos, ocultando lo que ya estaba actuando en la otra para acomodarlo, yo no debería estar diciendo esto, pero como jurista, como abogado mi interés es hacia la justicia y no hacia intereses personales de otros”.

Por su parte, José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor Parra, también coincidió con las declaraciones del que era defensa de Ginny y Alexa, y en entrevista para el programa Ventaneando reveló:

“La acusación que se tiene hoy en contra de Héctor Parra está sustentada exclusivamente en un dictamen pericial particular que se elaboró el día 7 de junio, y que contradice lo que dos dictámenes de la Fiscalía General de Justicia determinaron con respecto a la no afectación a la víctima. […] Los hechos que denunció la víctima no generaba la afectación que ella decía tener, así de claro y contundente son”.

Al hablar de Sergio Mayer, el abogado de Parra añadió: “Definitivamente nos sorprende que sea este diputado que incluso haya dado a conocer ayer la detención de Héctor, antes que la propia Fiscalía, son hechos que cuando se van hilvanando, permiten ver que hay una influencia bastante efectiva, que en menos de 25 días permitió de algo que no existía delito a transformarlo en algo que tiene la apariencia de delito”.

Se espera que el día viernes, cuando hayan transcurrido las 144 horas determinadas por la ley, se informe si el actor enfrentará este proceso en prisión o podrá hacer frente a los señalamientos de su ex pareja e hija en libertad.