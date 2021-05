CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Ferretti ha confirmado que el presente Guardianes Clausura 2021 será su último torneo como director técnico de los Tigres, sin embargo, al Tuca no le pasa por la cabeza que su etapa al frente del conjunto regiomontano termine este sábado con el partido de repechaje frente al Atlas.

¿Por qué tengo que pensar en el último? no tengo por qué pensar que es el último. Yo pienso que va a ser el partido que nos va a dar el pase a la liguilla, yo siempre veo primero, dentro de todo lo que pasa, ¿qué es lo positivo? y ya después veo qué es lo que puedo o tengo que arreglar”, declaró este jueves en conferencia de prensa.

Al no continuar en la institución para la siguiente campaña, Ferretti se mostró desinteresado ante la posibilidad de que los felinos contraten al jugador francés, campeón del mundo en 2018, Florian Thauvin, como se ha llegado a rumorar.

No es un jugador que yo voy a utilizar. Esto ya será una cosa a futuro. Para mí ni me va, ni me viene, si yo siguiera pues te podría decir”, comentó.

Sobre lo que vendrá para él, una vez que termine su relación contractual con el cuadro norteño, el estratega brasileño naturalizado mexicano dejó en claro que el retiro no está dentro de sus opciones, a pesar de llevar 30 años dirigiendo de manera ininterrumpida.

Mi retiro ya lo tomé cuando la pandemia estaba en su mero mole, pasé 66 días sin trabajar, ahí me di cuenta de lo que es un retiro. El hecho de trabajar 30 años seguidos yo no veo tanta preocupación. Lo que me extraña es que hay gente que tiene más años que yo, trabajando, comentando, hablando y dicen que ya me retire y ¿por qué no se retiran ellos?”, cuestionó.

Asimismo, reconoció que no está dispuesto a tomar “cualquier” oferta y compartió que por el momento, sólo se han comunicado con él desde “fuera de México, aquí en México nada”.

Yo creo que a través de 30 años he demostrado compromiso, entrega, conocimiento, resultados y naturalmente también creo que tengo el derecho, por todo lo que he hecho, de tener un poco de selección en lo que pueda venir para mí. Tampoco me siento desesperado. Aún con contrato con Tigres anteriormente, tuve muchas oportunidades, invitaciones que me hicieron, una de ellas dos veces, que era muy atractivo con la Selección Nacional y yo como había dado mi palabra a Tigres, pues no las acepté, entonces ya ha habido otros equipos anteriormente que sí se acercaron”, externó.

Los comentarios que a mí me han llegado no tienen nada que ver con México, todos son del exterior”, agregó el Tuca, quien omitió a qué ligas o países pertenecen los equipos que lo contactaron, no obstante, reconoció que “tomaría en cuenta” si hubiera alguna propuesta proveniente de la MLS.

El futbol de Estados Unidos ha progresado enormemente. Yo pienso que si llegara alguna invitación, algún interés, pues terminando mi compromiso con Tigres, pues a lo mejor podría tomarlo en cuenta”, concluyó.