CIUDAD DE MÉXICO.- En el tercer capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’ pudimos ver a una mujer cantante famosa de nombre Paola Montero, con quien Micky sostiene un romance.

Inmediatamente, los fans de la serie notaron el parecido entre el personaje interpretado por Fátima Molina con Paty Manterola (además de que pregunta por la chica ‘Everybody loves banana’, como una de sus canciones), que en ese entonces era integrante del grupo Garibaldi. Aunque otros también pensaron en Pilar Montenegro, otra de las chicas de la agrupación.

Paty Manterola ha dicho en varias ocasiones que salió con Luismi durante una corta temporada, mientras que el romance con Pilar Montenegro se ha manejado por mucho tiempo como un rumor.

De acuerdo a lo dicho por Manterola para una entrevista con Suelta la Sopa, su amorío comenzó cuando se encontraron en el hangar de un aeropuerto y ‘El Sol’ se acercó para pedirle sus datos. Al poco tiempo comenzaron a salir, pero no funcionó y cada quién tomó su camino.

Sin embargo, tras el tercer capítulo, Paty Manterola usó sus redes sociales para negar el romance que todos sospechan que tuvo con Luis Miguel.

Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibali”

Manterola señaló que el personaje que salió en ‘Luis Miguel, la serie’ difiere con la calidad de mujer que ella siempre ha sido y con la historia privada que vivió en esos años con las personas que estuvieron en su vida.

Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje, afecta directamente a mi persona, sentimiento e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia”

Además, mencionó que para la historia necesitaban crear personajes antagónicos para resaltar la imagen del protagonista.

Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”

Finalmente, destacó que no sabe si algún día compartirá su versión de todo lo relacionado a este tema, aunque, afirma, siempre levantará la voz por la mujeres que merecen respeto.