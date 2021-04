CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexicanos ganadores del Oscar a Mejor Sonido por Sound of Metal no sólo dedicaron su premio al país, sino a todos los países que colaboraron en el trabajo.

“Me siento muy honrada, orgullosa y aún no puedo creerlo. Es maravilloso, y es compartirlo no sólo con México, sino con todo el equipo. Compartirlo con muchos países”, dijo Michelle Couttolenc en una sala de prensa virtual.

“Sí, somos tres mexicanos, pero tenemos a un personaje de Estados Unidos (Phillip Bladh), de Francia, de Helsinki (Finlandia) y Venezuela. Tenemos a muchos países involucrados en este proyecto”, añadió Jaime Baksht.

“Estoy muy agradecido de que México sea parte de este equipo tan amplio y me da mucho orgullo que se haya desarrollado (el proyecto) en México, que todo el equipo se juntó ahí, por eso es tan increíble y estoy honrado por ello”, sentenció Carlos Cortés en la misma sala de prensa virtual.

“¡Viva México, cabrones!, pero también ¡Viva Francia, cabrones!, ¡Viva Estados Unidos, cabrones!, ¡Viva Finlandia, cabrones!, ¡Viva Venezuela, cabrones!”, sentenció Baksh.

Los mexicanos comparten el galardón con el diseñador sonoro francés Nicolas Becker y el mezclador de sonido estadunidense Phillip Bladh.

“Creo que el mayor reto fue tratar de hacer la película como una experiencia física para el público y para mí era tratar de salir de una forma más ilustrativa de trabajar y entrar profundamente en el aspecto físico del sonido’’, dijo Becker, enlazado vía remota desde Francia.

Protagonizada por Riz Ahmed, Sound of Metal aborda la degeneración auditiva de un baterista de rock.

Una reflexión de lo que somos

La cantante H.E.R. se llevó el Oscar a Mejor Canción por Fight For You, de la cinta Judas and the Black Messiah, que narra el asesinato del activista de las Panteras Negras Fred Hampton (Daniel Kaluuya), por parte de la policía de Chicago en 1969 a los 21 años.

“Creo que no hay mejor momento para ganar algo como esto. Estoy muy contenta de estar aquí, en los Oscar, de ser parte de un filme importante, que educa a la gente, me siento conectada con mis raíces, y conozco más sobre las Panteras Negras por ser parte de este filme.

“La educación que me dieron y la historia que me dieron no se compara con esto. Esto es para la gente, cuando literalmente dices estoy de pie y voy a luchar por ti.

“Estar en el escenario del Oscar, compartir este mensaje, tener esta plataforma y decir mi verdad y continuar difundiendo la voz de nuestra historia y con lo que está pasado hoy en día. Escribimos lo que sentimos y por eso amé colaborar con Tiara (Thomas) y Dernst (Emile II), por que habla de lo que son y lo que representan”, dijo la cantante en la sala virtual de prensa.

El Streaming

Con el cierre de las salas de cine por la pandemia, la Academia del Oscar tuvo que cambiar las reglas para permitir que compitieran aquellas producciones que solo se vieron por plataformas de streaming. Y en un año donde Netflix, Hulu y Amazon reemplazaron a los grandes estudios de cine, hasta la ceremonia pudo verse también por “streaming” en vivo por YouTube, Hulu o el sitio de la cadena ABC.com (de Disney). Y el sponsor principal de la ceremonia del texto de transcripción para sordomudos (Closed Caption), incluso fue Google.

Netflix sigue sin ganar todavía un Oscar como Mejor Película, aunque era la que más probabilidades había tenido con un total de 36 nominaciones, gracias a las nominadas Mank o El juicio de los siete de Chicago, además de la Mejor Actriz de Reparto Glenn Close con Hillbilly Elegy. Terminó la noche con siete Oscar en cinco películas diferentes, ganándole a Amazon Studios que apenas se llevó dos premios con Sound of Metal.

Paramount Pictures en verdad había producido El juicio de los siete de Chicago, pero con el cierre de las salas de cine con la pandemia, terminó vendiendo los derechos a Netflix por 56 millones de dólares, en un verdadero remate donde Amazon, Apple y Hulu también habían querido estrenar en el cine, antes que el cine.

CURIOSIDADES DE LA ENTREGA

Por Fabián W. Waintal/ Especial

Por primera vez la ceremonia se celebró desde la estación central de trenes de Los Ángeles, Union Station.

La primera

La primera nominada en llegar fue Glenn Close, cuando todavía faltaban más de tres horas para la ceremonia. Sin escolta oficial y completamente sola, inauguró en cierta forma la nueva alfombra roja de la estación central de trenes Union Station.

Internacional

En total 225 países vieron la ceremonia del Oscar y aunque Hong Kong estaba nominada en la categoría Mejor Cinta Extranjera por Better Days, cancelaron la transmisión por el nominado cortometraje documental sobre las protestas prodemocráticas y la supuesta censura china que ya había borrado de internet la publicidad de Nomadland, después de que la ganadora como Mejor Dirección de nacionalidad china Chloé Zhao había declarado públicamente “Estados Unidos es ahora mi país”.

Fiestas previas

Mientras los productores del Oscar insistieron en mantener la ceremonia en vivo con una fiesta previa que reunió a los invitados en Union Station, Elton John, Lady Gaga y Neil Patrick Harris organizaron su propia fiesta virtual del Oscar. Por primera vez el mundo entero estuvo invitado a cambio de una donación de 20 dólares a beneficio de la fundación que sigue buscando la cura contra el sida.

Cuarentena

Para poder presentar desde la terraza del Teatro Dolby la Mejor Canción nominada Io sì de la película The Life Ahead, Laura Pausini cumplió a la perfección la regla impuesta por la Academia de pasar en cuarentena 10 días antes del Oscar sin ver a nadie, desde la habitación de un hotel.

Fama

La gran mayoría de los verdaderos nómadas que trabajaron con Frances McDormand en Nomadland, ni siquiera sabían que ella había ganado un Oscar. Frances se entremezcló tan bien con la comunidad que alguien hasta le ofreció trabajo. En la realidad, ella también vivió cinco meses en la camioneta que aparece en el cine, mudándose entre siete estados diferentes, para vivir como el personaje que le dio el nuevo Oscar como Mejor Actriz.

Récord

Emerald Fennell hizo historia en el Oscar al ser la primera mujer nominada en su debut como directora de cine, además de convertirse en la primera británica nominada a Mejor Dirección y la tercera mujer en haber recibido tres nominaciones, en un mismo año. No ganó como directora, pero ganó como por Mejor Guion Original con Promising Young Woman.