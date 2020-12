CIUDAD DE MÉXICO.- Quien no conoce a Thalía en redes sociales, a cualquier santo le reza.

La onda viral comenzó cuando se sumó a #LaChonaChallenge, después vino la sencilla frase “me escuchas, me oyes, me sientes”, detonante de cantidad impresionante de memes y una canción, hasta llegar a contagiar a medio mundo en TikTok con el #TickTockChallenge, que surgió de la coreografía que viste la rola que grabó con Farina y Sofía Reyes y que millones atestiguaron durante la serie Latin Music Queens.

La verdad es que tiene todo para englobarse dentro del mundo influencer, ya incluyendo la fuente de inspiración que contagia como actriz y cantante, pero ¿le late que la vean de esa forma?

Es como la gente me quiera ver. Mis fans me van a ver como Thalía, los que gustan de las novelas, pues la de las novelas, para los filipinos seré Marimar, etc. A mí no me molesta ningún título que me cuelguen, mientras sea yo el tema de conversación, ¡encantada!”, se sinceró durante una entrevista, vía Zoom, que concedió a Excélsior.

Sus números no son para tomarlos a la ligera porque son casi 60 millones de seguidores sumando todas sus redes sociales y su canal oficial de YouTube, y hay que sumarle los casi nueve millones de oyentes al mes sólo en Spotify, donde sólo su canción junto a Natti Natasha, No me acuerdo, lleva más de 267 millones de reproducciones.

A esto hay que sumarle su presencia en Apple Music, Deezer, Amazon Music y al resto de plataformas donde, sin tener sus números públicos, también muestra fuerte presencia con su música en listas de popularidad.

Así que, Thalía, en boca y oído de todos, sí está.

El próximo paso es lanzar el álbum, sucesor de Valiente, que ya tiene un par de años que fue lanzado, lo único que resta es pactar la fecha y va para afuera.

Sobre Latin Music Queens, pues lo más acertado sería darle continuidad y no lo descarta, sólo que por ahora no está claro. Sin embargo, la experiencia que vivió con un par de las herederas de sus logros y lágrimas, le aclaró parte del futuro.

Nada me haría más feliz, pero, obviamente, integrando al resto de las compañeras y jóvenes que están viendo la serie y que sueñan con lograrlo y cantar con nosotras, que quieran mandar su demo y piensen que también lo pueden lograr”, comentó la mexicana de 49 años.

Después vino otra parte importante, porque, con Tick Tock, ya disponible, cerró las viejas heridas que la industria le dejó al cortarle su libertad de expresión y pensamiento, al censurar su sexualidad al arranque de su carrera.

Todavía hay cosas que necesito sanar porque la censura fue brutal conmigo por mi forma de vestir, expresión, hablar y componer, cosa que hoy en día las chicas son libres de hacer lo que quieran, ahí está Farina, que dice lo que piensa. Vivimos tiempos maravillosos de mucha aceptación.

Donde las plataformas digitales nos permiten hablar las cosas como nos gustan y como son para personas que se ajustan a tu pensamiento. Crean diálogos abiertos, que no existían en el pasado”, opinó.

Tick Tock es un cúmulo de historias que convergen en una letra que resultó ser una carta de amor para ellas mismas, donde tenían claro que el mensaje ya no puede ser el autosacrificio para no romperle el corazón a otra persona.

Thalía celebró sus 20 años de matrimonio junto a Tommy Motola, con quien se casó el 2 de diciembre de 2000, en la Catedral de San Patricio de Nueva York, y es madre de Sabrina y Matthew, de 13 y 9 años, respectivamente.