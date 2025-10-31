Halloween Kills… al peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar este viernes 31 de octubre?

El dólar se fortalece aún más en los mercados gracias a que la Reserva Federal puso en duda otro recorte a la tasa de interés en diciembre.

Michael Myers viene por el peso mexicano que se deprecia ante el dólar en en Halloween. El billete verde se fortalece aún más después de que la Fed no dio por descontado que recortará la tasa de interés en su reunión de diciembre.

En Wall Street, las acciones repuntaron gracias a los sólidos resultados de Apple y Amazon. Los bonos se estabilizaron tras el desplome posterior a la reunión de la Reserva Federal, mientras que el petróleo redujo sus ganancias tras un breve repunte impulsado por informes de que Estados Unidos planea atacar objetivos militares en Venezuela.

Desde riesgos geopolíticos hasta un recrudecimiento de las tensiones comerciales, pasando por el cierre del Gobierno de EU, los inversionistas tuvieron mucho que asimilar en octubre. Lo que prevaleció al final fueron las apuestas por la fortaleza de las empresas estadounidenses y el optimismo de que los recortes de tipos de la Reserva Federal mantendrán el impulso de los beneficios.



¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

La caída del peso mexicano ante el dólar es de 0.29 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.58 unidades, 4 centavos más con respecto al cierre del jueves 30 de octubre.

“El peso mexicano se mantiene a la baja y se posiciona como la séptima moneda de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Agregó que el tipo de cambio es impulsado al alza por el fortalecimiento del dólar, a medida que se modera el optimismo de los inversores sobre las decisiones de política monetaria de la Fed.



Precio del dólar en bancos este viernes 31 de octubre

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 19.05 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.01 unidades por billete verde, reportó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.08 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.64 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas este viernes 31 de octubre están el rublo ruso con 1.45 por ciento; el dólar neozelandés con 0.45 por ciento; el rand sudafricano con 0.34 por ciento; el zloty polaco con 0.34 por ciento, y la libra esterlina con 0.31 por ciento.