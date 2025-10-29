Madrid. Al menos 20 personas murieron, diez de ellas menores de edad, y otra decena están desaparecidas por la crecida de un río en la zona sur de Haití, donde el temporal de viento y lluvias arrasan al paso del huracán Melissa, según un balance de las autoridades locales.

El director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, confirmó este recuento al periódico Le Nouvelliste, asegurando no obstante que es un balance “provisional” porque “continúan las búsquedas”.

El río La Digue se desbordó de madrugada a su paso por Petit Goâve, en el departamento Oeste. El agua ha anegado las calles aledañas y arrasado también con viviendas y vehículos. Melissa, que dejó al menos tres muertos en Jamaica y llegó a alcanzar la categoría cinco en la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra este miércoles de madrugada en Cuba, donde el presidente, Miguel Díaz-Canel, confirmó “cuantiosos” daños materiales.

En el caso de Haití, no figura en la ruta de paso del huracán, pero la ONU ya había advertido de que podía ser uno de los más afectados. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos prevé que durante todo el día persistan condiciones propias de una tormenta en territorio haitiano.