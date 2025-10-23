La vida del rapero Sean ‘Diddy’ Combs corrió peligro luego de ser amenazado con un cuchillo dentro del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en donde se encuentra cumpliendo una sentencia de 4 años y dos meses.

El músico ‘Puff Daddy’, como también es apodado, está en la cárcel debido a que fue encontrado culpable del delito de transporte con fines de prostitución en contra de las víctimas Cassie Ventura y Jane, quienes son exnovias del productor.

La acusación por la cual fue sentenciado a prisión, ha complicado su estancia en la también llamada ‘cárcel de los famosos’, en donde han estado narcotraficantes, políticos, empresarios y figuras del espectáculo



¿Qué le pasó a Sean ‘Diddy’ Combs en prisión?

Charlucci Finney, quien es uno de los amigos cercanos a Sean Combs, comentó en una entrevista con el diario Daily Mail, que uno de los reclusos dentro del Centro Metropolitano de Detención ingresó a la celda del rapero cuando él dormía.

Por lo cual, no se percató de la presencia del reo hasta que abrió los ojos: “se despertó con un cuchillo en la garganta”, afirmó el también productor musical, quien dijo desconocer cómo su amigo evitó que lo lastimaran.

“No sé si él lo rechazó o si vinieron los guardias, solo sé que sucedió”, agregó. Para Charlucci Finney, la acción del recluso fue una advertencia para el rapero ‘Diddy’ Combs, ya que en ese momento él se encontraba en una situación de desventaja.

Los problemas legales de Sean ‘Diddy’ Combs comenzaron luego de que Cassie Ventura denunció al rapero por abuso físico y violación en 2023. (Foto: EFE/ Unsplash)

“Si este tipo hubiera querido hacerle daño, Sean habría resultado herido. Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo”, comentó e insistió que desde su perspectiva es una forma de decir “la próxima vez no tendrás tanta suerte”.

Charlucci Finney, quien solía utilizar gorras y camisas con la leyenda ‘Free Puff’, añadió que el delito por el cual Sean ‘Diddy’ Combs, se encuentra en prisión le complica su estancia en la cárcel.

“Sean se ha guardado muchas cosas para sí mismo porque no quiere preocupar a su familia. Pero si estás en la cárcel y te han acusado de algo sexual, no es un buen lugar para estar”, indicó y explicó que en ocasiones “los presos se lo toman como algo personal (…) e intentan conseguir lo que llaman justicia carcelaria”.



¿Sean ‘Diddy’ Combs seguirá preso en el Centro Metropolitano de Detención?

El diario Daily Mail afirma que Brian Steel, el abogado defensor de ‘Diddy’ Combs ya había denunciado la amenaza ante el tribunal y detalló que el artista no resultó herido debido a la intervención de los guardias de seguridad.

“El culpable estaba tratando de ganar ‘prestigio’ lastimando a Diddy”, dijo Steel, por lo cual la defensa presuntamente está buscando transferir al rapero a otro centro de detención más seguro.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn es una de las cárceles más caóticas de Nueva York, tal como han comentado los mismos jueces de Estados Unidos, entre ellos el juez de distrito Gary J Brown.

“Las acusaciones de supervisión inadecuada, agresiones desenfrenadas y falta de suficiente atención médica están respaldadas por un creciente número de pruebas, con ciertos casos que son irrefutables. Reinan el caos y la violencia descontrolada”, dijo, de acuerdo con la BBC.

Por ahora, se desconoce si se aceptará cambiar de cárcel al rapero, además un portavoz de la Casa Blanca negó que el presidente Donald Trump se esté preparando para modificar la sentencia que tiene Sean Combs, para Daily Mail.



¿Por qué Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a prisión?

El rapero y productor Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser encontrado culpable de transportar a mujeres con fines de prostitución, en violación a la Ley Mann de Estados Unidos.

Los cargos se relacionan con las acusaciones presentadas por sus exparejas Cassie Ventura y otra víctima identificada como Jane Roe, quienes aseguraron haber sido obligadas a participar en encuentros sexuales organizados por el músico a cambio de dinero.

Durante el juicio, que se extendió por ocho semanas en Nueva York, el jurado escuchó testimonios de exasistentes, agentes federales y artistas cercanos a Combs.

La evidencia presentada determinó que el rapero facilitó el traslado de las víctimas entre distintos estados con fines sexuales, aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración delictiva, por los que pudo haber enfrentado cadena perpetua.

El juez federal Arun Subramanian, quien dictó la sentencia, subrayó que los abusos ocurrieron “durante más de una década” y cuestionó el supuesto arrepentimiento del artista.

A pesar de que la defensa argumentó que Combs sufría de trastorno de estrés postraumático y depresión, y solicitó un nuevo juicio, el tribunal consideró que el músico utilizó su poder e influencia para sostener un patrón prolongado de abuso.