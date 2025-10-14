Las fechas de entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar sufrieron un pequeño cambio, reveló la secretaria Ariadna Montiel en la ‘mañanera’ de este martes 14 de octubre.

Originalmente, la entrega de las tarjetas a las mexicanas que se inscribieron a esta pensión en agosto iba a concluir el próximo 7 de noviembre.



¿Cuál es la nueva fecha límite para entregar la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Ariadna Montiel informó que ahora la distribución de los plásticos de la Pensión Mujeres Bienestar se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre.

La secretaria del Bienestar dijo que alrededor de 2 millones de mexicanas de 60 años en adelante se registraron para recibir este apoyo social.

“Recordarles que hay que ir el día que se les convoca y si no, el día sábado para las rezagadas. Es importante que se ponga atención a los tiempos porque si no van, hay algún tipo de problema. Entonces ir el día de la cita”, pidió.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

Este apoyo, impulsado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca reconocer el esfuerzo de las mujeres mexicanas y fortalecer su independencia económica.

Es un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con una pensión contributiva. Las beneficiarias reciben 3 mil pesos bimestrales, como parte de un reconocimiento al trabajo y contribución que muchas realizaron a lo largo de su vida, especialmente en el ámbito familiar y comunitario.

El programa busca reducir las brechas de desigualdad y garantizar una vejez digna para las mujeres que aún no pueden acceder a otros esquemas de pensión.

Con corte al martes 14 de octubre, el Gobierno de México ha entregado la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar a 350 mil 625 beneficiarias, informó Ariadna Montiel.



¿Cómo se entrega la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Del 10 de octubre al 10 de noviembre, las mexicanas que se hayan inscrito podrán ir a los módulos de la Secretaría del Bienestar, donde las beneficiarias podrán acudir en el día y hora asignados.

Para recibir tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar deberás presentar los siguientes documentos y cumplir con los lineamientos establecidos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM o cédula profesional).

Talón morado entregado al momento del registro.

Asistir en la fecha y hora indicadas en el mensaje SMS que recibirás en tu celular.

Permitir la toma de una fotografía al momento de la entrega, como comprobante oficial de recepción.

Estos pasos garantizan que la tarjeta se entregue directamente a la persona registrada y evitan irregularidades en el proceso.



¿Cómo saber cuándo te toca recogerla?

La Secretaría de Bienestar enviará un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar donde deberás recoger tu tarjeta.

También se habilitará un buscador en línea en el sitio oficial de la Secretaría (https://www.gob.mx/bienestar), donde podrás ingresar tu CURP para consultar tu cita y verificar si tu tarjeta ya está lista para entrega.