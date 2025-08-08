Martha Patricia Rodríguez, jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, ordenó la inmediata libertad, por sentencia absolutoria, de Sofía del Carmen Monsiváis, alias “La Mojón”, sobrina de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas.

La mujer es señalada de ser una de las lideresas del Cártel del Noreste, cuyos integrantes están en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense los puso recientemente en la lista negra en materia económica y comercial.

La decisión fue notificada con base en un oficio firmado por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que se informa de la resolución relacionada con la causa penal CP0004/2018.



¿De qué se le acusaba a “La Mojón”, líder del Cártel del Noreste?

El expediente se inició contra “La Mojón” por los delitos de asociación delictuosa, delitos contra servidores públicos y homicidio calificado en agravio de Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, dos de sus escoltas y dos funcionarios más.

Sofía del Carmen fue detenida en enero de 2018, en Nuevo Laredo. La Mojón estaba internada en el penal federal femenil 16, en Morelos, pero no se ha informado si ya se acató la sentencia que ordenó su inmediata libertad.

EU sanciona a líderes del Cártel del Noreste

En menos de tres meses, Estados Unidos golpeó de nuevo al Cártel del Noreste. Este 6 de agosto, el Departamento de Tesoro de EU, anunció nuevas sanciones contra la organización criminal.

Como parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de fentanilo, se congelaron los activos bancarios de líderes de alto rango del Cártel del Noreste.

Se trata de Abdón Federico Rodríguez García, alias “Cucho”, segundo al mando del Cártel del Noreste; y dos miembros de alto rango Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda, mejor conocido como “Franky Esqueda”.