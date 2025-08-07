Se revelan los 30 nominados al Balón de Oro 2025

France Football dio a conocer a los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, en una lista dominada por el PSG y Lamine Yamal

France Football dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro 2025 y, como cada año, el anuncio genera gran expectativa. Entre los 30 candidatos al máximo galardón individual del futbol aparecen figuras destacadas de clubes como el PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich y Manchester City, así como jóvenes promesas que brillaron durante la temporada.

El dominio del Paris Saint-Germain se hace evidente con nueve jugadores nominados, luego de coronarse campeones de la Champions League. Además, el club parisino también aparece como candidato a mejor equipo del año y su técnico, Luis Enrique, figura entre los aspirantes al premio Johan Cruyff al mejor entrenador.

LOS CLUBES MÁS REPRESENTADOS EN LA LISTA DE NOMINADOS

El PSG lidera la lista con nombres como Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Vitinha y Fabián Ruiz, entre otros. Por parte del FC Barcelona aparecen Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, mientras que el Real Madrid aporta a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Jr.

Otros clubes representados entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2025 son el Inter de Milán (Dumfries, Lautaro), Arsenal (Declan Rice, Viktor Gyökeres), Bayern Múnich (Harry Kane, Michael Olise), Liverpool (Salah, Van Dijk, Mac Allister) y Chelsea (Cole Palmer), entre otros.

Entre los favoritos al galardón destacan Ousmane Dembélé, por su rendimiento individual con el PSG, y Lamine Yamal, que a sus 18 años ya ha ganado títulos importantes con el Barcelona. También suena fuerte Raphinha, quien enmarcó una gran temporada comandando al conjunto azulgrana.

LOS PREMIOS ADICIONALES: MEJOR PORTERO Y MEJOR ENTRENADOR

En el premio Lev Yashine al mejor portero del año hay presencia destacada de LaLiga con Jan Oblak (Atlético) y Thibaut Courtois (Real Madrid), además del español David Raya (Arsenal). El favorito es Gianluigi Donnarumma, pieza clave en la conquista de la Champions por parte del PSG.

En la categoría de mejor entrenador, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, es candidato gracias al histórico triplete nacional del club (Liga, Copa y Supercopa). Sin embargo, el gran favorito es Luis Enrique, quien hizo historia al llevar al PSG a su primera Champions. También están nominados Antonio Conte (Nápoles), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

La gala del Balón de Oro 2025 promete emociones fuertes y una lucha cerrada entre consagrados y nuevas estrellas del futbol mundial.