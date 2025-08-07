Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Un gigantesco incendio forestal que ha arrasado 16 mil hectáreas de bosques y pueblos en el sur de Francia se propagaba más lentamente el jueves, pero aún no estaba bajo control, informaron las autoridades.

El mayor incendio forestal de Francia en casi ocho décadas ha causado la muerte de una mujer que, según las autoridades, había ignorado las órdenes de evacuación, y ha destruido decenas de casas, lo que ha obligado a unos 2 mil residentes y turistas a huir.

“Ya no tenemos agua, internet ni electricidad. No tenemos nada. Es el apocalipsis”, dijo Alain Reneau, residente y agricultor que vive en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un pueblo muy afectado por el incendio.

Las columnas de humo se elevaban sobre la zona forestal de la región de Aude. Imágenes tomadas por drones mostraban extensiones de tierra carbonizada después de que el incendio arrasara una zona una vez y media del tamaño de París.

El incendio, no lejos de la frontera con España y el mar Mediterráneo, se ha propagado con una rapidez inusual, avivado por los fuertes vientos y la vegetación muy seca, tras meses de sequía en la zona.

“La progresión del incendio se está ralentizando, pero seguimos lidiando con un incendio activo”, dijo a periodistas el subprefecto de la región, Remi Recio.

“En comparación con ayer, la progresión ha disminuido significativamente porque las condiciones meteorológicas han cambiado, en particular la dirección del viento”, afirmó Recio, según lo citó el diario Le Monde.

La ministra de Medio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, dijo que el incendio es el mayor en Francia desde 1949.

“Este es un incendio forestal consecuencia del cambio climático y de la sequía en esta región”, declaró la funcionaria a la emisora France Info.

Trece personas han resultado heridas, dijeron autoridades. Dos personas, entre ellas un bombero, se encuentran en estado crítico.

“Nunca en mi vida había visto un incendios como este”, declaró Simon Gómez, jubilado de 77 años, en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Los científicos afirman que los veranos más secos y calurosos de la zona mediterránea la exponen a un alto riesgo de incendios.

La oficina meteorológica francesa ha avisado de la llegada de una nueva ola de calor que comenzará en otras zonas del sur de Francia el viernes y durará varios días.