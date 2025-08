Lamentablemente, la salud de Yolanda Andrade está lejos de mejorar. De hecho, la conductora revela que tiene dos diagnósticos sin cura y uno de ellos es degenerativo, por lo que en cualquier momento puede morir.

A su regreso de Tulum, ciudad en la que vivió un tiempo para recuperarse de una recaída, la conductora Yolanda Andrade platicó con algunos medios sobre su estado actual.

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta, expresa profunda gratitud por el apoyo de sus fans y la comunidad artística, pues cuenta con el incondicional apoyo de personas como su amiga Montserrat Oliver. E incluso, habla sobre la posibilidad de una bioserie.



¿Cuáles son los diagnósticos de Yolanda Andrade?

Tras asegurar que le hizo muy bien su estancia en Tulum (donde dijo sentirse mejor que en la CDMX por las condiciones del suelo, clima y otros factores) y que ella se siente mejor que en meses pasados, lo cierto es que el diagnóstico médico de la famosa no es tan alentador.

“Tengo dos diagnósticos, y los dos no tienen cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, explica a algunos reporteros presentes, como el del canal de YouTube Qué buen chisme.

Aunque no menciona exactamente cuáles son las enfermedades que tiene Yolanda Andrade, una de ellas puede estar relacionada con rumores que surgieron hace unos meses.



Yolanda Andrade tiene una enfermedad degenerativa: ¿Qué le va a pasar?

Recordemos que hace unos meses, el productor Enrique Gou reveló que, supuestamente, Yolanda Andrade tenía esclerosis múltiple. Y aunque en su momento desmintieron esa información, recientemente comparte que uno de sus diagnósticos es de una enfermedad degenerativa.

Gracias a dicho padecimiento, perderá poco a poco la movilidad en su cuerpo, lo que incluye la capacidad de hablar, sostener cosas y hasta caminar.

“Tengo una enfermedad degenerativa. Bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar y etcétera”, confiesa la conductora del programa Montse & Joe.

En su breve plática con los medios, Andrade, amiga de Julio César Chávez, presentó dificultados para hablar, pero asegura que se siente mejor que en meses anteriores y muy agradecida por todas las muestras de cariño en redes sociales.



La salud de Yolanda Andrade en los últimos años

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, lo que la llevó a una hospitalización de emergencia debido a una hemorragia tras una hemorragia.

En aquel entonces no dio detalles de lo ocurrido, pero sí aseguró que estuvo a punto de morir. “Acepto y valoro cada momento. Y los Milagros Existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a Todos”, escribió Yolanda Andrade en una publicación vía Instagram en aquel entonces.

Los primeros meses necesitó un parche en el ojo, pues Yolanda Andrade desarrolló fotofobia, un padecimiento con el que se sufre molestia en los ojos cuando estos se exponen a luces muy brillantes, como las de los foros de grabación.

“Cuando vengo a trabajar vengo con muchos ánimos, pero cuando termino de grabar me pongo muy mal… estoy completamente exhausta y me cansa demasiado la luz”, explicó Andrade en octubre de 2023.